Спрей по спирки и частни домове: Кои са вандалите в Ямбол?

Трима младежи са установени от полицията след серия от вандалски прояви в Ямбол. Те са заснети от камерите за видеонаблюдение на общината, докато пръскат със спрей по автобусни спирки, училищна сграда, фасади на частни имоти и автомобили.

Случаят е от 27 септември, около 5:30 часа сутринта. По думите на заместник-кмета на Ямбол Васил Александров младежите са преминали през централната част на града, като по пътя си са нанасяли щети по различни обекти.

Записи от общинските камери са предадени на полицията, която е успяла да установи самоличността и на тримата. Те не са жители на Ямбол. Предстои да им бъдат съставени актове и да бъдат санкционирани според извършените нарушения.

От общината уточняват, че голяма част от нанесените щети вече са почистени от общинското предприятие. Въпреки това възстановяването на засегнатите обекти е допълнителен разход за местната власт.

Оттам призовават гражданите да подават сигнали и да документират подобни прояви, тъй като вандалските действия засягат цялата градска среда.

Видеото с младежите беше публикувано и в социалните мрежи на общината. Според заместник-кмета това има и превантивен ефект, тъй като публичността може да накара други хора да се замислят, преди да посегнат на обществено или частно имущество.

Ямбол разполага с над 450 камери за видеонаблюдение, разположени на ключови места в града и общината. Системата се обновява постоянно, а записите често се използват в помощ на полицията при разследване на различни нарушения и престъпления.

От общината посочват, че взаимодействието с полицията е постоянно, а сред по-честите случаи, при които камерите помагат за установяване на извършители, са именно вандалските прояви.