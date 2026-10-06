СРАМ ЗА ПАГОНА! Висш служител на НСО, охраняващ Радев и Йотова, преби до смърт жена си Кога шефът Емил Тонев ще разрине авгиевите обори в службата? https://crimes.bg/vodeshha-tema/sram-za-pagona-vissh-sluzhitel-na-nso-ohranyavasht-radev-i-yotova-prebi-do-smart-zhena-si-3/202901 Crimes.bg

Пореден тежък провал в кадровата политика на НСО! Държавният гард Алексей Пашовски-Альошата е пребил брутално жена си снощи и е бил задържан от служители на 6 РПУ. По информация, разпространена във фейсбук профила на сайта Bird, домашният насилник бил изключително близък до шефа на службата ген. Емил Тонев и е отговарял за постовата охрана по местоживеене на Румен Радев и Илияна Йотова, т.е. резиденция “Бояна”. По закон 6 РПУ трябва да уведоми в спешен порядък Военна прокуратура в София, пишат журналистите.

Освен срам за пагона, проявата на отвратително насилие над жена от страна на висш служител на НСО показва немощта на Тонев да въведе ред в състава на една от най-ключовите и представителни силови служби у нас, коментира експерт по национална сигурност, до когото се допитахме. По информация, с която той разполага, побоят е бил почти до смърт, а съпругата на охранителя е в критично състояние.

“Тотално разпищолване и самозабрава царят в НСО. Те са резултат от шуробаджанашката кадрова политика на Тонев, който тенденциозно издига близки до него хора и нехае за поведението им”, продължи с квалификациите си източникът ни.

Припомняме, че насилието над невинни жени не е изолиран случай сред офицерите на НСО. Миналата година държавните гардове на няколко пъти превишиха правата си и грубо тормозиха на публично място журналистки и журналисти.

Така например парламентарната репортерка на Информационна агенция ПИК Цвети Борисова беше брутално дърпана, блъскана и ритана, а ръцете й бяха извивани и насинени в опит да изтръгнат микрофона й по време на публично отразяване на официално събитие. Същата съдба на няколко пъти сполетя и острието на медията Соня Колтуклиева, както и независимите журналисти Николай Караколев и Симон Милков. За част от зверствата има подавани сигнали лично до Емил Тонев и до Военна прокуратура.

Емблематичен остава случаят през август 2025 г., когато офицери от НСО завардиха част от плаж по Южното Черноморие, преобръщайки шезлонги в опит да издигнат своеобразна “барикада”, проваляйки почивката на десетки мирни летовници и всявайки смут сред туристите. Тогава отново се заговори за грубо отношение над невинни граждани, което остана без последствия.

Излишно е да споменаваме многобройните катастрофи, предизвикани от държавни гардове и автомобили със синя лампа, като някои от ПТП-тата завършиха трагично. И това са само публично осветените изцепки на представители на службата, без да броим слуховете за пиянски боища, съмненията за злоупотреба с алкохол, наркотични вещества и тоталната психическа непригодност на част от състава под ръководството на Емил Тонев, коментира събеседникът, към когото се обърнахме за позиция.

Източник: crimesbg.com