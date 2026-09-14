ЕКСКЛУЗИВНО! Д-р Ибрахим Бялев и Impression Dent върнаха усмивката на героиня от “Моето ново Аз” по bTV Талантливата певица Деси от Търговище вече грее и ще пее с висококачествени фасети https://crimes.bg/uncategorized/ekskluzivno-d-r-ibrahim-byalev-i-impression-dent-varnaha-usmivkata-na-geroinya-ot-moeto-novo-az-po-btv-3/201153 Crimes.bg

Може ли след десетки житейски изпитания, една жена не само да продължава да пее, но и да се усмихва на живота по-широко от преди? Отговор дава предаването на bTV “Моето ново Аз”, където д-р Ибрахим Бялев и екипът на клиника Impression Dent подариха чисто нова усмивка на талантливата Деси от Търговище.

За дами като нея народът казва, че са целунати от Бог, а препятствията не могат да ги сломят. Музиката и пеенето я съпътстват на всяка крачка, носейки радост в тежкия делник.

От най-ранна възраст тя е белязана със здравословни проблеми, но въпреки тях създава щастливо семейство и става майка на две прекрасни дечица. Тежка катастрофа за малко да отнеме съпруга и майка й, които биват пометени от изпреварващ автомобил. Макар медиците да не дават големи шансове, с много грижа и любов, Деси съумява да ги върне към живота.

Всички трудности несъмнено са оставили отпечатък върху лицето на тази всеотдайна майка и съпруга. Това се отнася най-вече за усмивката, ето защо д-р Ибрахим Бялев и специалистите на клиника Impression Dent се заеха да върнат увереността й.

Най-голямото предизвикателство пред екипа беше да съхрани фонетиката в гласа на Деси, т.к. тя е певица, участва в хор и радва публиката с пеенето си.

“След поставяне на фасети някои пациенти забелязват временна промяна в произнасянето на определени звуци. Това се случва, защото езикът и устните трябва да се адаптират към новата форма, дължина или позиция на предните зъби.

Най-често могат да бъдат засегнати звуци като „с“, „з“, „ф“ и „в“, при които позицията на предните зъби и контактът с езика или устните имат важна роля. Дори малка промяна в дебелината, наклона или дължината на конструкциите може временно да се отрази на говора”, разказа д-р Бялев.

За това в Impression Dent оценяват не само как изглеждат фасетите, но и как пациентът говори и се чувства с тях.

Кога промяната е нормална?

• когато е лека и се появява непосредствено след поставянето;

• когато постепенно намалява с адаптацията на езика;

• когато не затруднява сериозно ежедневното общуване.

Кога е необходим контролен преглед?

• когато съскането или фъфленето не намаляват;

• когато пациентът трудно произнася определени звуци;

• когато фасетите се усещат прекалено дебели или дълги;

• когато промяната в говора е значителна, разясниха специалистите от клиниката.

По думите им, временните конструкции могат да се използват за предварителна оценка на формата, захапката и фонетиката преди окончателното завършване на усмивката.

Красивият резултат не трябва да бъде само визуален. Фасетите трябва да бъдат съобразени едновременно с естетиката, функцията, захапката и естествения говор на пациента, категорични са лекарите на Impression Dent.

Големият въпрос, който не само Деси, но и много пациенти си задават, е дали естествените зъби могат да развият кариес след поставянето на фасети. Отговорът е – да, възможно е, както при всеки естествен зъб, но при правилно планиране, прецизно изпълнение, добра орална хигиена и редовни профилактични прегледи рискът може да бъде сведен до минимум.

Особено важни са прецизното оформяне на границите на възстановяването, качественото адхезивно циментиране и надеждната изолация от влага и слюнка по време на работа.

В Impression Dent залагат на дигиталните технологии и работата под голямо увеличение. Това позволява на лекаря да контролира всеки детайл от подготовката на зъба, като стремежът е към минимално инвазивна препарация и максимално запазване на здравия емайл.

Дигиталното планиране и CAD/CAM технологиите позволяват фасетите да бъдат проектирани и изработени с висока прецизност спрямо индивидуалната анатомия на пациента. Точното им маргинално прилегване и стриктното спазване на адхезивния протокол са сред ключовите фактори за дългосрочната стабилност на възстановяването.

След многото въпроси и внимателното планиране Деси вече грее с новата си усмивка. Формата, пропорциите и позицията на фасетите са съобразени не само с естетиката, но и със захапката, функцията и естествената артикулация – особено важни за човек, за когото пеенето е част от живота.

При правилна грижа, добра орална хигиена и редовни профилактични прегледи висококачествените керамични фасети могат да запазят своята функция и естетика в продължение на много години.