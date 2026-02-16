БАРЕКОВ - ГРОЗНОТО ЛИЦЕ НА РАЗВРАТА (политически и не само) Източил 30 млн. от КТБ, пребивал и окрал бившата си съпруга, лъгал данъчните, крил доходи и потънал в наркотични зависимости - това са само бегли щрихи към портрета на Дудука https://crimes.bg/uncategorized/barekov-groznoto-lice-na-razvrata-politicheski-i-ne-samo-3/185103 Crimes.bg

Единственият “политик” и “журналист” (бел.ред. - кавичките не са случайни), изпитал народната любов чрез обливане с фекалии на площада, продължава да бъде недосегаем за кражбите си в особено големи размери и участието в “обира на века”, както доби гражданственост сагата КТБ. Вместо да отговаря за престъпленията, днес Николай Бареков използва късата институционална памет за да се представя за жертва на системата и едва ли не дисидент.

Лишен от легитимна трибуна, този медиен Остап Бендер денонощно лее словесни пасквили в социалните мрежи от комфорта на луксозната си къща в Драгалевци, закупена с пачките, предавани му от Цветан Василев.

Не се свени да развива налудни теории за трагедията “Петрохан” (в защита на педофилите от ППДБ) докато собствените му деца са принудени да живеят в наркоманско свърталище, където той и жена му почти денонощно са неадекватни заради зависимостите си към гаражни “бъркочи” тип пик0, кристали и всеки прах, превръщащ мозъка в пихтия.

Ако вярваме на прочетеното в множество сайтове, последната му мания била, че някой щял да запали колата му докато всъщност обмислял сам да тегли клечката за да се изкара заплашван и репресиран.

Всичко това не са наши твърдения, те почиват върху убедеността на почти цялата журналистическа и политическа гилдия, която се гнуси да влиза в близък контакт с него.

КРАЖБИТЕ ОТ КТБ

Самопровъзгласилият се за морален съдник все още не е дал приемливо обяснение за участието си в източването на КТБ заедно с Цветан Василев. Докато последният забегна в Сърбия, Бареков продължава да мърси медийния пейзаж тук, вместо да пише показания в следствието. За негово съжаление, в дигиталната ера миналото му не може да бъде потулено. Достатъчно е да погледнем архивите на медии от целия обществено политически спектър за да си дадем сметка с крадец от какъв мащаб сме принудени да се съобразяваме.

"Πpoĸypaтypaтa: Близo 30 млн. лв. oт KTБ ca oтишли пpи Бapeĸoв и пapтиятa мy", чeтeм нa пъpвa cтpaницa в. "Kaпитaл Dаіlу" преди десетилетие.

Oт peзюмeтo нa oбвинитeлния aĸт пo тoвa дeлo cтaвa яcнo, чe дo Бapeĸoв и пoлитичecĸия мy пpoeĸт ca cтигнaли нaд 25 милиoнa лeвa. Cпopeд дъpжaвнoтo oбвинeниe чacт oт пapитe ca били изнacяни oт тpeзopa нa бaнĸaтa в caĸoвe и били пpeдaвaни нa шoфьopa нa бившия TB вoдeщ.

Hиĸoлaй Бapeĸoв зaпoчнaл дa пoлyчaвa пapи oщe ĸoгaтo зaпoчнaл paбoтa в TB7, нo cлeд избopитe пpeз 2013 г. cyмитe, ĸoитo дocтигaли дo нeгo, ce yвeличили знaчитeлнo.

Toй e пoлyчaвaл пъpвo пo 50 xиляди, a пocлe - пo 100 xил. лв. мeceчнa зaплaтa oт Цвeтaн Bacилeв. Oтдeлнo oт тoвa пoлитичecĸият мy пpoeĸт "Бългapия бeз цeнзypa" e пoлyчaвaл пo 600 xил. лв. нa мeceц, продължава разкритията си “Капитал”.

Те се потвърждават и от файловете по делото КТБ:

“…. В този документ има записки на св. (бел.ред - абревиатурата значи “свидетел”) Христо Цирков, който е финансов директор на структурите на св. Николай Бареков, в това число контролираните от него неправителствени организации, политическата му партия ББЦ и дружествата му. Св. Христо Цирков е известен преди това като главен счетоводител на телевизия БИ БИ ТИ. Текстът в споменатия документ е изписан ръкописно от самия св. Цирков в 5 точки, които съдържат списък на належащите пера за плащане, за които св. Бареков очаква да се осигурят налични пари в брой, а св. Бисер Лазов има задачата, поставена му от обв. Цветан Василев, да намери технически начин парите да се осигурят. Перата за плащане, които са описани от св. Христо Цирков са следните:

– 50 хиляди лева за месец 09.2013г.- „Г-н Бареков”. Според обяснението на Цирков е сума, която е обещана лично на Бареков от Цветан Василев;

– за написаното на листа „100 хиляди лева за месец 10.2013г. „ Г-н Бареков”, Цирков обяснява, че от месец октомври, сумата за Бареков, обещана от Василев, става 100 хиляди лева на месец, защото от този месец Бареков напуска телевизията и ще става политик;

– 600 хиляди лева на месец от 01.10.2013 г. ”150 000лв. на седмица”- Цирков обяснява, че това са пари за мероприятия на структурата;

– 505 000 евро без ДДС за къща/да не е като заем/- за тази позиция Цирков обяснява, че трябва да се намери начин Бареков да ги получи така, че да не ги дължи и да не се разчува много, също и да са чисти - т.е. да не могат да се проследят като източник;

– 1 000 000 евро премия за г-н Бареков- за тази сума Цирков обяснява, че Цветан Василев ги е обещал лично на Бареков….”, разкриват още документите.

За да сме още по-конкретни прилагаме и част от самопризнанията на Цирков:

“….. Той обяснява "технологията на получаване на пари така: "Влизах при Лазов и му казвах "Дошъл съм за нещата" - като под нещата разбирахме и аз и той, че става въпрос за пари. Искам да кажа, че с Лазов почти не си говорихме дълго, просто си разменяхме кратки реплики, от които ставаше ясно, че съм дошъл за пари и трябва да ги получа. Понякога знаех колко пари трябва да получа, като това ми го казваше лично Бареков, но понякога не знаех. Нещата бяха хаотични."

С течение на времето парите започват да идват в по-големи пликове, после в чанти, а накрая и в чувал: "Беше с размери около 60 сантиметра широчина и около 30 височина... Такова чувалче видях за пръв и последен път, не се виждаха парите. Странен ми се стори. Този чувал го взех през месец май, преди европейските избори, които бяха на 25.05.2014 г…..”

Че Дудука е длъжник на Цветан Василев свидетелстват всичките му последвали политико-медийни превъплъщения. Най-яркото им проявление видяхме през 2024 г., когато той се хвърли на амбразурата в защита на Доган и дерибеите му и дори влезе в проваления им политически проект. Това не беше акт на гражданска позиция, а “ресто” за милионите, получени от Мустака, който по онова време даде мощно рамо от Сърбия за баш дерибея от Дръндар.

ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Откраднатите пари от КТБ оставят мръсна диря и в данъчното досие на Бареков, но незнайно защо проверката срещу него преди 10 години е потулена. Докато прави бомбастични разкрития за кражби, той отказва да признае, че къщата, в която е настанил челядта си е купена с крадени от КТБ пари. Нещо повече - да оправдаят придобиването й той през 2016 г. слага на пангара три от младите си тогава метреси. Момичетата са били принудени от него да се правят на бизнесдами и фиктивно да придобият палата в Драгалевци.

Ето какво пишат “Капитал” и “Сега” по темата:

Къщата беше купена от фирмата „Инвестиция БГ", създадена няколко месеца преди покупката от няколко близки до Бареков младежи. Сред тях бяха членът на Контролния съвет на „България без цензура" Магдалена Христова (тогава на 25 години) и пиарът на Бареков Иванка Неделчева (тогава на 27 г.). Те бяха отдали къщата под наем на лидера си срещу 1000 евро на месец. Подобен малък наем за такава огромна къща няма особен смисъл, защото инвестицията трудно може да бъде възвърната.

Ден преди Коледа публичен изпълнител от Дирекция „Събиране" при НАП - София, е възложил възбрана на къщата и терена под нея, защото в рамките на назначена ревизия е станало ясно, че „събирането на бъдещи публични вземания в предполагаем размер от общо 1, 075 млн. лв. ще бъде затруднено". Не е ясно от какво е предизвикана ревизията - дали данъчните са се самосезирали, или изпълняват заръка на прокуратурата по някоя проверка.

Това, което става ясно от временната ревизия, е, че единствената дейност на фирмата „Инвестиция БГ" е „закупуване на луксозен жилищен имот и отдаването му под наем на физическо лице на ниска цена". В същото време „този имот съществува като адрес на офиса на дружеството, а е предназначен за жилищни нужди".

На данъчните е бил представен договор за заем, сключен в деня на купуването на къщата. Заемодател по него е фирмата „Репрезент" ЕООД, създадена същия ден като „Инвестиция БГ". Към онзи момент неин едноличен собственик и управител е Татяна Стоянова - член на Съвета на директорите на No Frame Media на Николай Бареков.

В справката за активите на „Инвестиция БГ" е записано, че заемът идва от фирмата „Ковър груп", собственост на Николай Андреев.

Към днешна дата, злополучната фирма “Инвестиция БГ”, която изскача и от досиетата “Пандора”, е прехвърлена на майката на Бареков - Магдалена Барекова, на баща му Тихомир, а дял има и конкубинката му Мария Календерска. Той продължава да се шири като бей в хасиендата, а държавата така и не се е удовлетворила за дължимите вземания от него. Както казахме - ревизионният акт е удобно потулен.

Дудука не съумява и да докаже откъде има толкова пари за да живее като наркоманизиран принц, облечен отгоре до долу в луксозни брандове.

Също въз основа на публична информация и справка в регистрите на Административен съд – Пловдив и Върховен административен съд се установява, че действително спрямо Бареков е проведена данъчна ревизия за периода от 2008-2012г., завършила с Ревизионен акт № 16001614000345-091-01/19.09.2014г. Ревизията е при условията на чл. 122 от ДОПК, а именно – „декларираните и/или получените приходи, доходи, източници на формиране на собствения капитал или на безвъзмездно финансиране НЕ съответстват на имуществото и финансовото състояние Николай Бареков за ревизирания период“. Видно от Решение № 2171/25.10.2018г. по адм. д. № 376/2018г. на Административен съд – Пловдив и Решение № 6511/02.05.2019 г. по адм. дело № 15363/2018 г. на Върховния административен съд, установените допълнителни данъчни задължения по ЗДДФЛ на Бареков са в общ размер на 26 011.80 лв. главници и 9 401.33 лв. лихви за забава.

Прави впечатление и извода на съда (свързан с пътуванията на лицето в чужбина), че „друга огромна част от направените разходи, видно от подробните извлечения в табличен вид, представляват луксозни разходи за лични нужди (очевидно покупки на луксозни стоки в различни държави, градове, населени места и летища и в различни магазини на марките Louis Vuitton, Donna Karan, United Colors of Benetton, Armani Jeans, Sportstaff, Sergio Rossi, Hugo Boss, Calvin Clein, Gucci, Dolche & Gabbana, Christian Dior, Chanel, Sarl Arianie, Victoria`s secret и много други)…”.

Истински позор.

ЖИТЕЙСКИЯТ РАЗВРАТ

Като заговорихме за позор, няма как да пропуснем интимния свят на Николай Бареков, където манията за величие и закачането му за дрогата вървят ръка за ръка с разюздано сексуално поведение и минало на домашен насилник.

За последното свидетелстват близки на бившата му съпруга Евгения. Красивата пловдивчанка от стар, аристократичен род, често е била подлагана на битови скандали, част от тях завършили с удари и шамари по крехкото й тяло. На Бареков не му мигвало окото, че нежната мадама е финансирала почти целия му медиен бизнес преди той да се закачи за спонсора си Цветан Василев. Прочее точно мръсните пари на банкера-беглец му дали самочувствие да зареже съпругата си и да се отдаде на платен разврат с никаквици като плеймейтката Ели Кучкова, чалгаджийката-циганка Роксана, манекенката Ингрид Цветкова, силиконката Джулиана Гани и дори с щерката на олигарха Николай Гигов - Ели.

Разбира се, днес, когато пачките от КТБ свършиха и Дудука се срина до разорен и тежко надрусан маргинал, никоя от горепосочените не желае да чува за него. Което обяснява защо е развил мания за преследване и напоследък не спира да плямпа, че някой щял да му подпали колата. Дано само не превърти до толкова, че сам да предизвика пожар, застрашавайки живота на децата и жена си, обобщават картината медийни наблюдатели, дочули за изстъпленията му.

