Алисия, сестри Костадинови, Destiny Quartet и Орлин Павлов подаряват магична Нова година в Maxi Park Hotel & Spa Велинград https://crimes.bg/uncategorized/alisiya-sestri-kostadinovi-destiny-quartet-i-orlin-pavlov-podaryavat-magichna-nova-godina-v-maxi-park-hotel-spa-velingrad-3/201203 Crimes.bg

Последните дни на годината заслужават специален финал – с музика, настроение, време за любимите хора и онова усещане за празник, което ни кара поне за малко да забравим ежедневието.

Тази Нова година Maxi Park Hotel & Spa превръща посрещането на 2027-а в тридневно преживяване, което съчетава празнични вечери, музика на живо, забавления и релакс сред минералните басейни на комплекса, разказва Сиси Беличенова, генерален мениджър на комплекса.

Празничната програма започва още на 30 декември, когато за доброто настроение на гостите ще се погрижи Орлин Павлов.

На 31 декември новогодишната вечер ще продължи с изпълненията на сестри Костадинови и Алисия, а на 1 януари музикалният финал на тридневния празник ще бъде поставен от Destiny Quartet.

За празничния период Maxi Park Hotel & Spa е подготвил два варианта за настаняване и празнуване, които позволяват на гостите да изберат атмосферата, която най-добре отговаря на техния вкус – с празнична вечеря в ресторант Gallery или в ресторант Pine&Dine.

И двата пакета включват празнична програма, забавления и гала вечеря в новогодишната нощ.

Специално внимание е отделено и на най-малките гости – за тях е подготвена детска анимация, така че и децата да имат свое празнично приключение, изпълнено с настроение и забавления.

Остава само да изберете ресторанта, който най-добре отговаря на вашето настроение, и да оставите останалото на домакините. Очакват ви музика на живо, празнична атмосфера и най-ценното – време, което да споделите с любимите хора.

А между празничните вечери идва ред и на другата страна на зимното бягство – релаксът и минералните басейни на Maxi. Така последните дни на годината могат да преминат в собствен ритъм – от празничните вечери и музиката до спокойните часове, посветени на почивката.

Направете финала на годината повод да се съберете, да се забавлявате и да започнете Новата година с хубаво настроение.

Източник: informiran.net