Ексклузивно! Пеевски: Нещата са чудовищни по всички министерства! (ВИДЕО) На първи тур никой няма да подкрепим, след това ще мислим, каза той за президентските избори https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-neshtata-sa-chudovishtni-po-vsichki-ministerstva-video/202932 Crimes.bg

“Впечатлен съм от г-жа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент, или започна да става президент. След като премиерът-президент ѝ забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. Правилна крачка. Това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея”. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски по повод президентските избори.

"На първи тур никой няма да подкрепим, след това ще мислим. Но правилна крачка", добави той.

Пеевски припомни, че Радев е казал публично, че няма нужда свикване на КСНС.

"В какво качество? Това беше недопустимо. Съгласно Конституцията и законите, само тя има право това нещо. Той каза, че няма да се свиква…"

"Отново министър Демерджиев, министър Шишков и вицепремиера Гълъб Донев ги укриват за техните далавери, които се извършват в момента в Министерството на регионалното развитие и "Автомагистрали" с мантинели без сертификати, неясно как се възлагат", посочи още Пеевски.

"Темата с мантинелите не им е удобна, защото са силно забъркани ПБ със съветници на най-високо ниво, които заемат високи позиции в Министерски съвет. Хубаво е да се заровите между всички съветници, всички висши позиции и какво се случва. Не съм замълчал за нищо. Имаме екипи, наблюдаваме във всяко министерство какво се случва. Тепърва ще има много случаи, които ще изнасяме, нещата са чудовищни по всички министерства. Единственото, с което се занимават в момента управляващите, е да си пълнят касите", заключи той.

Цялото изявление на лидера на ДПС Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu