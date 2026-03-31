Животни помагат в медицинските заведения и социалните домове във Виена

Животните и зелените площи край болничните заведения и старческите домове във Виена имат ключова роля при лечението и грижата за пациентите. Зоните предлагат не само здравеопазване, но и преживяване сред природата в големия град, като влияят положително върху настроението, активността, качеството на живот и по-бързото възстановяване на пациентите.

Зелените площи около виенските клиники насърчават биоразнообразието и създават среда, за която е доказано, че има положителен ефект върху хората и тяхното здраве. Вече почти 30 години двойка керкенези гнездят в клиниката в Донаущат. Клиниката в Хитцинг се грижи и за естествените местообитания. Там от години овце "косят" тревата. Като "естествени косачки" те поддържат ливадите на площ от два хектара. В зоната на многопрофилната болница (AKH) семейство язовци редовно привлича вниманието на пациенти и посетители. Сред зелените площи на клиниката във Фаворитен живеят полски хамстери, които са намерили защитено местообитание там. Европейският хамстер е застрашен и строго защитен вид, така че за тях се полагат специални грижи по време на текущите строителни работи. Освен хамстерите, наскоро в клиниката се настани и лисица с малките си. Клиниката във Флоридсдорф пък е известна и с близостта си до природата. В специални къщички тук намират убежище прилепи, а керкенези, охлюви и редки молци обогатяват зелените площи.

Виена целенасочено интегрира зелени пространства в новите здравни проекти. Например, клиниката Отакринг ще се превърне в "клиника в парка", след като около новостроящата се сграда се създадат приблизително 30 процента повече зелени площи. Независимо дали става въпрос за дива природа на територията на здравните заведения или за терапия с помощта на животни в ежедневната практика - всичко това допринася за холистичния подход към здравето като взаимодействие между медицински грижи, природа, дух и тяло.

Терапия с животни: активност, радост и събуждане на спомени

Научно доказано е, че прекият контакт с животни подобрява емоционалното състояние и активността на обитателите на старческите домове и рехабилитационни центрове. Особено силен е ефектът при хора с деменция, за които контактът с животни носи спокойствие, активира функциите на паметта и подобрява ориентацията в ежедневието. Тези срещи насърчават движението, социалната активност и стимулират спомените, които са особено важни за хора с деменция, като помагат за подобряването на настроението, намаляването на тревожността и забавянето на когнитивния упадък.

Специално обучени терапевтични кучета, понита и алпаки създават усещане за близост, което доказано влияе положително върху настроението, активността, качеството на живот и процеса на възстановяване. В присъствието на обучен персонал тези срещи предлагат силни емоционални преживявания и въздействат върху сетивата. Допълнителни мобилни "мини зоокътове" с кози, овце и зайци внасят разнообразие в ежедневието, а положителният ефект от тези моменти се запазва дълго след тях.

Прессъобщение на Община Виена, Международни офиси - София