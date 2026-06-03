Пустинен щит: Китай засилва ядрените си сили за война с Тайван

Натрупването на ядрени мощности от страна на Китай в отдалечения му ядрено-арсеналов комплекс в Хами отразява по-широки усилия за трансформиране на исторически уязвима ядрена сила в устойчив възпиращ фактор, способен да оцелее при атака, ограничавайки намесата на САЩ и засилвайки позицията си в случай на евентуална ситуация с Тайван, пише Asia Times.

Миналия месец Ройтерс съобщи, че Китай изгражда масивна отбранителна военна мрежа от над 80 бетонни площадки за изстрелване и три отделни осмоъгълни инсталации близо до отдалечените си ядрени силози Хами в северозападната пустиня Синцзян.

Това несъобщавано досега разширяване – засилващо се на фона на нарастващото геополитическо напрежение относно суверенитета на Тайван – е стратегически замислено да заздрави наземните ядрени сили на Китай, да диверсифицира стратегическия му възпиращ потенциал и здраво да осигури способността му за втори удар срещу потенциални превантивни атаки от страна на САЩ.

Мащабният проект включва два основни осмоъгълни командни, контролни и комуникационни центъра, построени през последните шест години, свързани чрез черни пътища и оптични тръбопроводи с многофункционални пустинни площадки, оптимизирани за мобилни междуконтинентални балистични ракетни установки (МБР), системи за електронна война и батареи за противовъздушна отбрана.

Докато по-слабо развит трети осмоъгълник служи като целеви полигон за макети на западни самолети, последните учения на активните инсталации подчертават безпрецедентни и бързи усилия за модернизация.

Тази обширна отбранителна мрежа отличава Китай от традиционните ядрени сили като САЩ и Русия, които исторически разчитат на чист брой ядрени оръжия и изолация, а не на локализирана инфраструктура.

Тъй като Китай разполага приблизително 100 междуконтинентални балистични ракети в основните си силози, Министерството на отбраната (DoD) изчислява, че Китай остава на път да разполага с 1000 ядрени бойни глави до 2030 г.

Хами е пример за по-широките усилия на Китай да направи ядрения си възпиращ механизъм по-устойчив, способен да оцелее при атаки и да гарантира ответни мерки във все по-оспорвани условия.

В статия от май 2026 г. в рецензираното списание Journal of Current Chinese Affairs, Саджад Ахамед споменава, че Китай изгражда по-устойчив ядрен арсенал не за да поддържа рутинната ядрена принуда, а за да служи като стратегически „предпазен механизъм“ за конвенционална конкуренция и конкуренция в сивата зона, особено по отношение на Тайван.

По-ефективният възпиращ фактор би могъл да разшири възможностите на Китай за ядрена сигнализация по време на криза в Тайван. Матю Крьониг отбелязва в доклад на Атлантическия съвет от септември 2023 г., че Китай би могъл да използва ядрения си арсенал, за да сигнализира на САЩ и техните съюзници да не се намесват в конфликт за Тайван.

Крьониг предполага, че Китай би могъл да извърши тест на междуконтинентална балистична ракета или да тества ядрено оръжие на един от своите тестови полигони, като например в Лоп Нур, или по-провокативно, във водите около Тайван или близо до американска база в Тихия океан.

Той добавя, че Китай би могъл да използва ядрени оръжия срещу американските и съюзническите сили, ако прецени, че използването на такива оръжия би дало значително предимство, е необходимо за предотвратяване на предстоящо конвенционално военно поражение или ако китайското ръководство е застрашено.

Ахамед казва, че тъй като Китай укрепва способността си за втори удар чрез нови ракетни силози, подводници и мобилни ракети, Китай може да смята, че американските лидери ще се изправят пред по-големи рискове и несигурност при всяка криза в Тайван.

Той отбелязва, че този ядрен предпазен механизъм помага за ограничаване на възможностите за ескалация от страна на САЩ, засилва взаимната сдържаност на ядрено ниво и подкрепя устойчивия китайски натиск чрез военни учения, въздушни нахлувания и други принудителни дейности, насочени към Тайван и регионалните съюзници на САЩ.

Въпреки това, Емили Гил споменава в статия от октомври 2025 г. за Китайския институт за аерокосмически изследвания (CASI), че китайските лидери все повече се опасяват, че напредъкът в американската противоракетна отбрана, прецизните оръжия и системите за разузнаване, наблюдение и рекогносциране (ISR) би могъл да локализира и унищожи сравнително малките ядрени сили на Китай, преди те да могат да отвърнат на удара.

Данни от Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) показват, че към януари 2025 г. Китай разполага с приблизително 600 ядрени бойни глави, което е сравнително малко в сравнение с очакваните 5177 на САЩ и 5459 на Русия.

Гил твърди, че опасенията относно потенциален първи удар от страна на САЩ с конвенционално или ядрено оръжие са накарали Китай да разшири силозите, да разположи повече мобилни ракети, да укрепи инфраструктурата и да подобри мерките за скриване и оцеляване.

Мрежата Хами изглежда е пригодена да се справи именно с тези уязвимости чрез разпръскване на средства за изстрелване, укрепване на поддържащата инфраструктура и усложняване на усилията за локализиране, проследяване и унищожаване на китайските ядрени сили.

Разширяването на Хами отразява и по-широко натрупване на ядрени оръжия, което Институтът за отбранителни анализи (IDA) описва като безпрецедентно от края на Студената война в доклад от октомври 2023 г.

В него се посочва, че Китай бързо увеличава както стратегическите, така и театралните ядрени сили, разработвайки пълна ядрена триада, възможности за изстрелване при предупреждение и ядрени опции с ниска мощност.

В него се прогнозира, че Китай би могъл да разполага с над 1500 разположени бойни глави до 2035 г. и се заключава, че ако настоящите тенденции продължат, Китай ще постигне приблизително количествено равенство със САЩ по отношение на разположените ядрени бойни глави до средата на 30-те години на миналия век, с капацитет за по-нататъшен растеж след това.

Подобни усилия, отбелязва Гил, целят да запазят надежден капацитет за втори удар и да поддържат възпиращата сила, въпреки нарастващите заплахи за наземните ядрени сили на Китай.

От гледна точка на САЩ, Джон Харви твърди в доклад от май 2025 г. за Центъра за изследвания на глобалната сигурност (CGSR), че способностите за противодействие остават важни, тъй като Китай преминава от малък, уязвим възпиращ фактор към големи, базирани в силозни зони междуконтинентални балистични ракети.

Той твърди, че способността да се държи под риск поне част от ядрения арсенал на Китай засилва възпирането, подкрепя контрола върху ескалацията и уверява съюзниците, че разширеното възпиране на САЩ остава надеждно.

Въпреки това, Далия Ан Голдфелд и други автори отбелязват в доклад на RAND от ноември 2024 г. , че ядрената модернизация на Китай все повече ограничава възможностите на САЩ за контраатака срещу Китай.

Голдфийлд и други твърдят, че макар някои анализатори някога да са вярвали, че САЩ може би са способни на „изящна контракампания“ срещу относително малката и уязвима ядрена сила на Китай, бързото натрупване на ядрени оръжия от страна на Китай значително е намалило тази възможност.

Те отбелязват, че разполагането от Китай на мобилни междуконтинентални балистични ракети DF-41, почти непрекъснати патрули на ядрени балистични ракетни подводници (SSBN) и други мерки за оцеляване са засилили способността му за втори удар, принуждавайки американските плановици да приемат, че Китай може да поеме първоначална атака и все пак да отвърне на удара.

Голдфийлд и други заявяват, че САЩ вече не могат да разчитат на перспективата за обезоръжаващ контраудар и вместо това трябва да действат в условия на взаимна ядрена уязвимост и повишен риск от ескалация.

Съоръжения като Хами предполагат, че Китай активно инжектира този резултат, като прави своите наземни ядрени сили по-трудни за откриване, по-трудни за прицелване и по-трудни за неутрализиране.

Тъй като нарастващата жизнеспособност на Китай все повече подкопава осъществимостта на стратегиите за ограничаване на щетите, Тайлър Баун твърди в статия от май 2026 г. в „War on the Rocks “, че ядреното разширяване на Китай не трябва да бъде посрещнато с голямо натрупване на бойни глави от страна на САЩ, насочено към запазване на стратегиите за ограничаване на щетите или контрасила.

Баун твърди, че изграждането от Китай на стотици нови ракетни силози и нарастването на броя им до приблизително 1000 бойни глави усложнява всякакви усилия на САЩ за насочване и унищожаване на ядрените сили на Китай, докато мобилните ракети и мерките за оцеляване допълнително намаляват осъществимостта на ограничаване на щетите.

Вместо разширяване на разполагаемия арсенал, Боуен препоръчва да се пренебрегне ограничаването на щетите, да се приеме взаимната уязвимост, да се преследва тристранен контрол върху въоръженията с Китай и Русия и да се укрепи американската ядрена индустриална база като предпазна мярка, в случай че Китай продължи да се разширява след 2030 г.

Повече от разширяване на ракетното поле, Хами сигнализира за решимостта на Китай да гарантира, че всяка бъдеща криза в Тайван ще се развие под защитата на ядрен възпиращ фактор, който може да оцелее при атака, да отвърне решително и да ограничи американската намеса.

Автор: Габриел Хонрада

trud.bg