Единната разузнавателно-ударна комплексна система завършва своите тестове и ще бъде внедрена във всички групировки до септември. Това обяви руският министър на отбраната Андрей Белоусов, съобщава руска агенция.

Министрите на отбраната на държавите-членки на ОДКС инспектираха съвременни оръжия, техника, снаряжение и лични предпазни средства от водещи предприятия на държавната корпорация „Ростех“. Бяха изложени компоненти на разузнавателни и ударни системи, включително система за информационно взаимодействие, която интегрира различни потребители на тази система в единна система.

Разработена по искане на руския министър на отбраната, системата свързва офицери от всички нива, от взвод до формирование, и в момента се внедрява във войскови групи, действащи в Северния военен окръг. „Тази система завършва бойни изпитания и ще бъде разположена в нашите групи до септември. Групата „Център“ вече е напълно оперативна. Има много голямо търсене на тази система“, обясни руският министър на отбраната.

На участниците в срещата беше показана и интегрирана система за електронно разузнаване и електронно противодействие, предназначена за защита на авиационните системи от настоящи и бъдещи системи за противовъздушна отбрана. Особен интерес представляваха най-новите бронирани панели за защита на военнослужещи. Благодарение на иновативните технологии, бронежилетките с такива панели са най-леките в своя клас, увеличават издръжливостта и увеличават площта на защита от осколки и вече преминават държавни изпитания.

Ръководителите на делегациите се запознаха и с новата система за поразяване на цели във въздуха „Зубр“, която се състои от четири теглени картечници и контролен център. Тази система може да открива въздушни цели, да ги идентифицира, да предоставя целеуказания и да ги атакува автоматично. По време на изпитания и бойни операции тя унищожи украински безпилотни летателни апарати като „Лелека“, „Лютый“ и „Бобр“.

Представителите на делегацията изразиха голям интерес и към руските безпилотни летателни апарати, доказали високата си ефективност в зоната на специалните операции, като например „Суперкам“, „Ланцет“ и „Молния“, както и към патроните против дронове „Игла“ и мобилните и стационарни системи за откриване и противодействие на дронове.

trud.bg