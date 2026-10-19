Хиляди жени са оперирани с едни и същи инструменти в „Пирогов“ Има ли заразени с ХИВ и 100% смъртоносните приони, питат потресени пациенти https://crimes.bg/vodeshha-tema/hilyadi-zheni-sa-operirani-s-edni-i-sashti-instrumenti-v-pirogov-3/203792 Crimes.bg

Скандално разследване разкри брутална небрежност и незаконна практика в Отделението по оперативна гинекология към спешната болница „Пирогов“ в София. Медицински изделия за еднократна употреба, включително хирургически коагулатори тип „Кайман“ и трокари, са били ползвани многократно при различни пациентки. Опасните инструменти съдържат пластмасови компоненти, които не подлежат на повторна стерилизация според производителя. Въпреки това водещият гинеколог д-р Людмил Джунков е издавал заповеди за повторното им прилагане след обикновено измиване. Медикът признава за схемата, като се оправдава с липсата на пари у някои жени.

Пациентките са плащали за нов комплект за лапароскопска хирургия, но не е ясно дали са оперирани с нови или вече използвани инструменти. Лекари, напуснали болницата в знак на протест, алармират за огромния риск от предаване на опасни инфекции. Повторната употреба на нестерилни хирургически изделия създава опасност от заразяване с ХИВ, хепатит и дори 100% смъртоносните приони. Прионовите заболявания нямат лечение и могат да се развият десетилетия след операцията. Друг скандален факт в тази скандална схема е, че сигналите до институциите са останали без реакция месеци наред.

д-р Людмил Джунков

Междувременно болницата се управлява от д-р Валентин Димитров, чието директорство е съпътствано от скандали и финансови нарушения за над милион лева. Медици свидетелстват за арогантното му поведение и твърдят, че той често се появява пиян на работа. В момента текат закъснели проверки от Изпълнителната агенция за медицински надзор, Здравното министерство, НАП и НЗОК. Потресените пациенти чакат отговори за мащаба на заразата.

Източник: Уикенд