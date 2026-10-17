ПО СВЕТА

Тръмп постави на пауза санкциите срещу Русия

https://crimes.bg/po-sveta/tramp-postavi-na-pauza-sankciite-sreshtu-rusiya/203724 Crimes.bg
Lacho
21
Тръмп постави на пауза санкциите срещу Русия
Lacho
21

Американският президент Доналд Тръмп постави на пауза приетите наскоро от Конгреса санкции срещу Русия.

Той заяви, че прави това в името на националния интерес на Съединените щати.

Санкционният пакет на името на покойния сенатор ЛиндзиГреъм беше подписан от Тръмп миналия месец.

Той предвиждаше налагането на мита на основните страни-вносителки на руски суров нефт и газ с цел спиране на източниците на финансиране на Русия за войната в Украйна.

Неочакваният ход на Тръмп идва само седмица, след като обяви сделка за купуване на огромни количества руски дизел, в опит да намали цените на горивата, коментира "Асошиейтед прес".

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