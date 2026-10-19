Откриха най-старото корабокрушение в света

Подводни археолози откриха останките на търговски кораб край турския остров Кекова в Средиземно море. Смята се, че той да е потънал преди 4400-4700 години. Ако датировката бъде потвърдена, това ще бъде най-старото известно корабокрушение в света - корабът е потънал около времето на строежа на египетските пирамиди.

Самият дървен корпус не е оцелял. Въпреки това, на дълбочина от приблизително 30 метра изследователите откриха три каменни котви и повече от 30 големи керамични амфори, използвани за превоз на стоки, съобщи Bild.

Възрастта на находката е определена от формата и орнаментацията на съдовете. Подобни амфори са били откривани преди това в Египет, Троя и Крит. Предварителните изследвания показват, че корабът може да е отплавал от пристанища в източното Средиземноморие с курс към Троя или Крит.

Особен интерес представляват амфорите, които съдържат лъскави, лепкави остатъци. Учените проучват дали съдържанието може да е било зехтин, вино или дървесна смола.

Откритието може да хвърли светлина не само върху древната търговия, но и върху ежедневието на моряците от бронзовата епоха. Изследователите предполагат, че корабът е можел да е превозвал стоки на дълги разстояния през Средиземно море.

Досега се смяташе, че най-старото известно корабокрушение е находка край гръцкия остров Докос, датираща отпреди приблизително 4200 години.

Планира се артефакти от Кекова да бъдат изложени в музей в Анталия.