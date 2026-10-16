ООН: Нарушеното корабоплаване през Ормузкия проток застрашава реколтата, храните поскъпват

Последиците от нарушенията на корабоплаването през Ормузкия проток вече се отразяват на селскостопанските реколти, като създават риск от по-ниски добиви и поскъпване на храните. Това заяви днес Алваро Ларио, президент на Международния фонд за развитие на селското стопанство (IFAD) към ООН, цитиран от Ройтерс.

„Последиците от първоначалното блокиране на Ормузкия проток вече започват да се усещат", каза Ларио.

"Нарушенията в доставките на торове през протока, съчетани с по-високите разходи за горива и транспорт, оскъпяват цялата верига за производство и доставка на храни. Допълнителен натиск оказват климатичното явление Ел Ниньо и затрудненията при доставките на пшеница от Черноморския регион", посочи Ларио.

Иран се стреми да засили контрола си над Ормузкия проток, използвайки стратегическия морски маршрут като средство за натиск върху Вашингтон, който от своя страна поддържа морска блокада на иранските пристанища.

Първоначално наличните запаси от торове и горива смекчиха удара върху земеделието. Продължаващата несигурност обаче кара фермерите да подхождат по-предпазливо към сеитбата и да намаляват употребата на торове. По-високите цени на горивата оскъпяват и механизираното прибиране на реколтата, отбеляза Ларио.

Цените на селскостопанските суровини са се повишили с 13% през третото тримесечие на годината, като очакванията са те да продължат да нарастват.

Ако САЩ и Иран не постигнат споразумение в рамките на няколко седмици по подкрепян от ООН план за транспортиране на торове през Ормузкия проток, това може да предизвика криза с продоволствената сигурност в части от Азия и Африка.