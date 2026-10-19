КРИМИНАЛНО

18 години не могат да осъдят цигански барон за кражба на 1.2 млн.

Делото за източване на Великотърновския университет срещу брата на ексдепутата Илия Илиев – Йордан, и подставеното му лице започва за трети път

https://crimes.bg/kriminalno/18-godini-ne-mogat-da-osadyat-ciganski-baron-za-krazhba-na-12-mln-3/203785 Crimes.bg
Iva Ivanova
147
18 години не могат да осъдят цигански барон за кражба на 1.2 млн.
Iva Ivanova
147

Делото за източване на Великотърновския университет срещу брата на ексдепутата Илия Илиев – Йордан, и подставеното му лице започва за трети път

 

Българската прокуратура отново катастрофира в съда, след като делото за източване на над 1,2 милиона лева от Великотърновския университет тръгва за трети път след 18 години разследване. Заподозрени за наглата схема са циганският барон и самопровъзгласен архонт Йордан Илиев, братовчед му Янко Янков и техният ромски клан. Измамата е извършена през 2008 година при строителството на нов корпус на висшето училище. Фирмата на Илиев печели конкурса, след което тайно превъзлага строежа на компанията на Янков. Чрез фалшифицирани фактури и надписани сметки ромските босове прибират над милион лева държавни пари.

Аферата е осъществена с прякото съдействие на шефката на отдел „Капитално строителство“ във ВТУ Нели Стоева, която единствена получи условна присъда. За да заличат следите си, Илиев и Янков прехвърлят компрометираните си фирми на безимотен клошар – сръбски граждани. В същото време прокурорите близо две десетилетия не могат да вкарат обвинителен акт без грешки, а междувременно намалиха щетата на 828 000 лева. Юристи предупреждават, че давността за престъплението изтича съвсем скоро, което ще спаси разследваните от затвор.

През 2011 г. Йордан Илиев се сдобил с титлата архонт

Кланът Илиеви, в който влиза и бившият депутат Илия Илиев, от години печели обществени поръчки за милиони. Срещу тях се водят множество дела, но никой не е лежал в затвора. Докато брат му Илия става пастор, архонтът Йордан Илиев продължава да смуче държавни пари.

Източник: Уикенд

 

 

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