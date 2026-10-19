18 години не могат да осъдят цигански барон за кражба на 1.2 млн. Делото за източване на Великотърновския университет срещу брата на ексдепутата Илия Илиев – Йордан, и подставеното му лице започва за трети път https://crimes.bg/kriminalno/18-godini-ne-mogat-da-osadyat-ciganski-baron-za-krazhba-na-12-mln-3/203785 Crimes.bg

Българската прокуратура отново катастрофира в съда, след като делото за източване на над 1,2 милиона лева от Великотърновския университет тръгва за трети път след 18 години разследване. Заподозрени за наглата схема са циганският барон и самопровъзгласен архонт Йордан Илиев, братовчед му Янко Янков и техният ромски клан. Измамата е извършена през 2008 година при строителството на нов корпус на висшето училище. Фирмата на Илиев печели конкурса, след което тайно превъзлага строежа на компанията на Янков. Чрез фалшифицирани фактури и надписани сметки ромските босове прибират над милион лева държавни пари.

Аферата е осъществена с прякото съдействие на шефката на отдел „Капитално строителство“ във ВТУ Нели Стоева, която единствена получи условна присъда. За да заличат следите си, Илиев и Янков прехвърлят компрометираните си фирми на безимотен клошар – сръбски граждани. В същото време прокурорите близо две десетилетия не могат да вкарат обвинителен акт без грешки, а междувременно намалиха щетата на 828 000 лева. Юристи предупреждават, че давността за престъплението изтича съвсем скоро, което ще спаси разследваните от затвор.

През 2011 г. Йордан Илиев се сдобил с титлата архонт

Кланът Илиеви, в който влиза и бившият депутат Илия Илиев, от години печели обществени поръчки за милиони. Срещу тях се водят множество дела, но никой не е лежал в затвора. Докато брат му Илия става пастор, архонтът Йордан Илиев продължава да смуче държавни пари.

Източник: Уикенд