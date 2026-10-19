Гангстери с километрични крими досиета завземат бизнеса с бързи кредити

Подготвяните промени в Закона за потребителските кредити и очакваното изтегляне на лицензираните финансови институции предизвикаха безпрецедентно обединение в подземния свят. Мастити фигури от ъндърграунда и силови събирачи на дългове обединяват структурите си, за да завземат сенчестия бизнес с бързи кредити. В основата на новия монопол стоят Петър Александров – син на покойния финансов министър Стоян Александров, люлинският бос Ивайло Георгиев – Иво Пифа, ямболският лихвар Камен Желев и наркобосът Атанас Мечев – Наско Гаргата. Бандата организира пищен купон в Студентски град, където договори новата си стратегия за рекет.

Ивайло Георгиев – Пифа контролира над 35 офиса за бързи кредити и заложни къщи в София чрез подставени лица. Камен Желев върти заемния бизнес в ромските махали в Ямболско и Бургаско, а Наско Гаргата оперира в Благоевград, Банско и Разлог. Основните финансови ресурси за разширяването идват от Петър Александров, който наскоро наследи над 30 милиона лева. До момента престъпният контингент работи полулегално с франчайз лицензи, но целта им е да станат пълни монополисти в сектора. Александров, който раздаваше суми над 100 000 евро срещу ипотеки, вече влиза и в дребния сегмент.

Криминалисти предупреждават, че навлизането на подобни криминални босове в бранша представлява огромна заплаха за длъжниците. Иво Пифа и хората му имат дълги досиета, свързани с побои, изнудвания, стрелби и отвличания. Наско Гаргата и Камен Желев също разполагат със силови бригади от татуирани мутри, известни с брутални инквизиции. Източници твърдят, че част от промените в закона са лобирани от финансисти, близки до Александров. С новите правила силовите методи и рекетът заплашват да се върнат с пълна сила.

Източник: Уикенд