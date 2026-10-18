Рубио: Замразяването на санкциите на САЩ срещу Русия ще продължи 60 дни

Той заяви, че дизелът, който Путин е възнамерявал да продава, така или иначе е щял да достигне до световния пазар

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че решението на президента Доналд Тръмп за временно освобождаване на Русия от мащабните санкции и мита ще даде на Вашингтон 60 дни, за да анализира въздействието им върху световната икономика.

„Президентът иска да използва този 60-дневен период, за да анализира как налагането на санкции и мита ще се отрази на световната, а дори и на американската икономика“, каза Рубио. Той подчерта, че икономическите ограничения засягат редица държави, а не само Русия.

По думите му различни конфликти влияят върху световните цени на енергията, включително войната на САЩ срещу Иран и нападенията на йеменските хути срещу Саудитска Арабия.

„Конфликтите по света започват да се преплитат и влияят не само върху цените на петрола и дизела в световен мащаб, но и върху икономиките“, посочи Рубио.

Тръмп заяви, че решението му ще бъде от полза за САЩ, макар да не стана ясно дали окончателно е определил позицията си.

„Това е много добро решение и ще бъде добро за страната, а според мен и за света“, каза президентът.

Американски законодатели от двете основни партии разкритикуваха остро Тръмп, след като той подписа изпълнителна заповед за освобождаване на Русия от мащабните санкции и мита — мерки, приети от Конгреса през септември.

Законът, подписан от Тръмп, предвижда санкции срещу руски представители, олигарси и финансови институции, както и дава правомощия на президента да санкционира големи купувачи на руски петрол и газ. Целта е да бъдат прекъснати източниците на финансиране за поддръжниците на руския президент Владимир Путин и за войната му срещу Украйна.

В петък вечерта, само два дни преди мерките да влязат в сила, Тръмп изключи Русия от действието на тези икономически ограничения.

„Крайно безотговорно. Ако президентът наистина иска да понижи цените на енергията, може да го направи, като реши проблема с Иран, а не като прави услуга на Владимир Путин“, написа в социалната мрежа X републиканският сенатор Том Тилис.

Сенаторът републиканец от Тексас Тед Круз също определи решението като „грешка“ в интервю за Fox News.

Изпълнителната заповед на Тръмп беше издадена, след като той постигна договореност с руския президент Владимир Путин за разрешаване на износа на руски дизел в замяна на облекчаване на санкциите.

Рязкото поскъпване на дизела заради войната с Иран започва да се отразява на американската икономика. Разходите за живот са сред основните тревоги на избирателите преди ключовите междинни избори следващия месец. Според социологическите проучвания републиканците на Тръмп са изправени пред риск от сериозни загуби на изборите.

Рубио заяви, че дизелът, който Путин е възнамерявал да продава, така или иначе е щял да достигне до световния пазар, като единствената разлика е колко от горивото ще получат САЩ. Той подчерта значението на дизела за американския автомобилен транспорт, селското стопанство и строителството.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се опасява САЩ да не отменят още санкции срещу Русия. По думите му с действията си Тръмп „възнаграждава“ Путин.

|БГНЕС, АФП