Politico Europe не обясни причините за оттеглянето на статията на Сергей Лавров. Но този ход е бил предвидим, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред руски вестник. Дипломатът отбеляза, че министерството прави тази история публично достояние по някаква причина: „Когато Европа започне да говори за това как уж е свободна, докато ние цензурираме информационното пространство, ще имаме доказателства за противното."

„Статията на Сергей Лавров е посветена на ситуацията в Украйна и Европа като цяло в контекста на сигурността", отбеляза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова. Тя припомни, че членове на политическия елит - от високопоставени държавни служители до общественици в страните от Европейския съюз - правят изявления за „обмислянето на място на масата за преговори" и че разрешаването на кризата „е невъзможно без тях".

„В тази връзка статията на външния министър би била полезна както за тях, така и за по-широката аудитория на управляваните от тях държави, на която те докладват за ситуацията в Украйна от много години, без да имат възможност да получат алтернативно мнение. Освен западните водещи медии, които отразяваха ситуацията по предписания начин, западноевропейската аудитория не разполагаше с друга информация", отбеляза Захарова.

„Разбира се, както независимите журналисти, така и руските медии промотираха и предлагаха тези материали. Но тези, които задаваха тона в медийната среда в своите страни, естествено оформиха информационния пейзаж в един единствен дух. И сега имаме преки доказателства, че колективният Брюксел - който призовава за демокрация, говори за свобода на словото и плурализъм на мненията - блокира информация от Русия", подчерта дипломатът.

Тя отбеляза, че Politico Europe не е предложила обяснение за отказа си да публикува статията на Лавров. „Бих искала да отбележа, че не става въпрос за листовки или пропагандни материали, а по-скоро за размислите на руския външен министър върху ситуацията на европейския континент в контекста на дългогодишна криза около една от най-големите европейски държави", добави говорителят на външното министерство.

На този фон тя си спомни подобен инцидент от по-рано: италианският вестник „Кориере дела Сера" отказа да публикува интервю с руския външен министър. „Действията на „Политико Европа" бяха предвидими. Но искам да отбележа, че правим това публично достояние по някаква причина. Когато те започнат да говорят за това как уж са свободни, докато ние уж цензурираме информационното пространство, тогава - извинете, извинете - ето доказателството", добави тя.

„Трябва да предоставим информация на цялата международна общност и да направим всичко по силите си, и дори повече, за да гарантираме, че информацията за позицията на Русия достига до предназначените си получатели. Например, статията на Сергей Лавров, която Politico Europe отказа да публикува, е преведена на английски език и е достъпна онлайн. Тя ще бъде публикувана и на всички уебсайтове и акаунти на руските посолства, постоянни представителства и генерални консулства. Следователно, по един или друг начин, ние постигаме целите си", заключи Захарова.

По-рано руското външно министерство съобщи , че министърът на външните работи Сергей Лавров е написал статия, озаглавена „Украйна, Европа и глобалната сигурност". Първоначално тя е била предназначена за Politico Europe, но е била отменена в последния момент от редакционната колегия, отбеляза министерството. Статията вече е публикувана на уебсайтовете на външното министерство и списанието „Международни отношения".

„Целият опит от преговорите с Европа като част от „колективния Запад" през последните 20 и повече години сочи само едно нещо. Преговорите с Русия са измамна тактика, дипломатическо прикритие за геополитическото разширяване на Запада и неговите институции, преди всичко НАТО и Европейския съюз, на изток - в посока към границите на Русия", пише Лавров.

Според него целта на европейските лидери е „не преговори с Русия, а спасяване на режима на Володимир Зеленски, запазването му като трамплин за продължаване на борбата срещу нас". „За да постигнат това, европейските столици искат да постигнат бързо прекратяване на огъня, за да предотвратят колапса на украинските въоръжени сили на фронтовата линия. Те искат да „замразят" конфликта, без да се справят с коренните му причини. И незабавно да разположат военни контингенти от британско-френската „коалиция на желаещите" в Украйна", каза той.

Министърът на външните работи отбеляза, че европейските власти са инвестирали значителен „политически капитал" и стотици милиарди долари в подкрепа на Украйна и увеличаване на военните бюджети. Лавров написа, че Европа очаква да постигне бойна готовност за конфликт с Русия до 2030 г., а дотогава „отлага времето чрез различни средства".

„Обединена Европа продължава да мечтае за разширяване, като възнамерява да развие Украйна и Молдова и да привлече Армения в своята орбита. НАТО се разшири на изток, поглъщайки Финландия и Швеция. Украйна се разглежда като „ударна сила" на бъдещи европейски въоръжени сили, автономни от САЩ и НАТО", се казва в статията.

Той оцени настоящата ситуация като представляваща глобални рискове за сигурността, „тъй като директен сблъсък между НАТО и Русия може бързо да ескалира в размяна на ядрени оръжия с катастрофални последици". Министърът на външните работи, цитирайки президента Владимир Путин, нарече опитите на Европа да припише агресивни планове на Русия провокация. „И това не е фонът, на който можем да водим смислени преговори за каквото и да било", подчерта министърът.

Според него „европейските лидери трябва да разберат, че регионалният модел на сигурност, който е изграждан в Европа в продължение на десетилетия, започвайки с приемането на Заключителния акт от Хелзинки през 1975 г., е разрушен от собствените им ръце". „Няма да има връщане към него", подчерта той. Лавров отбеляза, че сега е моментът да се премине към създаване на архитектура за сигурност, която отразява „многополюсните реалности на нашето време".

„Принципът на равна и неделима сигурност, потъпкан в евроатлантическите конструкции, може да бъде реализиран в нова евразийска архитектура. Когато условията узреят, Европа ще може да се присъедини към това голямо усилие", добави министърът. Той подчерта, че смисленият диалог изисква възстановяване на доверието, подкопано от антируските действия на Запада и Европа в ерата след Студената война.

„Доверието може да бъде възстановено само чрез практически стъпки, които демонстрират искрен отказ да се използва дипломацията като прикритие за експанзионистични планове. Доверието не може да бъде възстановено и диалогът не може да бъде възобновен чрез ултиматуми като този, представен на Русия в Лондон на 7 юни. Показателно е, че лондонският ултиматум беше категорично потвърден от посланиците на Великобритания, Франция и Германия на среща в руското външно министерство на 11 юни, което те настоятелно поискаха", пише Лавров.

Заслужава да се отбележи, че през ноември 2025 г. италианският вестник „Кориере дела Сера" отказа да публикува интервю с руския външен министър. „Беше ни „обяснено", че думите на С. В. Лавров „съдържат много съмнителни твърдения, изискващи проверка на фактите или допълнителни пояснения, чието публикуване би превишило разумните граници", съобщи пресслужбата на руското външно министерство. Предложението на Русия за публикуване на съкратена версия в печатен вид и пълната версия онлайн беше отхвърлено.