Видео показва момента, в който автомобилът помита феновете на "Ливърпул"

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва момента, в който лекият автомобил се врязва в тълпата от фенове на футболния отбор "Ливърпул", които участват в шампионския парад по улиците на британския град.

Футболистите показаха шампионската титла от английското първенство пред привържениците си с открит автобус по улиците на града.

В парада взеха участие хиляди фенове на "Ливърпул".

Инцидентът е станал на улица "Уотър" малко след 18 часа. От полицията в Мърсисайд съобщиха, че един мъж е задържан.

До момента властите в Ливърпул не са съобщили колко души са пострадали при инцидента, както и има ли загинали. Не е ясно и дали случаят се третира като терористичен акт.

Car rams into fans during Liverpools trophy parade.



Rivalry aside hope everyone is okay.pic.twitter.com/NJQeTxNpGq