Ето кой е собственикът на лъскавия хотел в Созопол, където Радев ваканцува с жена си и цяла дузина охранители (СНИМКИ) https://crimes.bg/vodeshha-tema/eto-koy-e-sobstvenikat-na-laskaviya-hotel-v-sozopol-kadeto-radev-vakancuva-s-zhena-si-i-cyala-duzina-ohraniteli-snimki-3/169771 Crimes.bg

Румен и Десислава Радеви бяха изловени от ПИК да карат втора лятна ваканция - през юли бяха в Гърция, през август - в Созопол.

Кой е собственик на луксозния 4-звезден комплекс на Царския плаж, близо до култовия къмпинг "Градина", проучи Соня Колтуклиева.

Фирма “Аполония ризорт” е регистрирана в столичния квартал “Лозенец” преди 15 години; последните публикувани данни са от 2021 година - 20 служители, 3 417 000 лева оборот. Управител е Пламен Хинчовски. Дълги години той беше известен в софийския хайлайф като мълчаливия и верен сподвижник на бизнесдамата Петя Славова, която управлява “Инвестбанк“, хотели в Поморие, винзавод и е една от най-богатите българки.

След тяхната раздяла Пламен Хинчовски започна романтична връзка с художничката Анна Панайотова. Тя направи впечатление с екстравагантния си тоалет по време на церемонията за встъпване в длъжност на президента Румен Радев през януари 2017 година. Тогава тя разказва за себе си, че се занимава с вътрешен дизайн, имала е 4 галерии в София, но ги е закрила - останали са й два, в комплекса “Созополис” на покойния хотелиер Стефан Шарлопов и на мега-скъпия гръцки курорт Миконос.

На тържеството на площад “Александър Невски” Пламен Хинчовски и Анна Панайотова са били поканени от Илияна Йотова, с която са в близки семейни отношения от години.

След дълга творческа пауза, на 5 март 2025 година Анна Панайотова се завръща в света на изкуството с изложбата “Рапсодия на сетивата“ в нейния собствен дом, който за една вечер се превръща в галерия - сред почетните гости са вицепрезидентката и съпругът й проф. Андрей Йотов.

Собственици на “Аполония ризорт” са Марин Дойчев Русев - 45%, Иван Стойков Събков - 31%, Пламен Димитров Хинчовски - 24%. Последните двама са партньори и в “Аполония естейтс”.

Не всичко около богатата светска двойка е “цветя и рози”. Сайтът “19 минути” публикува през 2021 година разследване под заглавие: “Експоловинката на банкерката Славова продава едни и същи апартаменти два пъти“:

“На ул. “Синанишко езеро“ 23 преди повече от 3 години започва изграждането на сграда от фирма Джи Ейч Инженеринг Груп ООД. Дружеството първоначално е на Пламен Димитров Хинчовски - собственик на ресторант Ориент гардън в Лозенец и бивша половинка на банкерката и бивша келнерка Петя Славова”.

От схемата е пострадала известната тв водеща Светослава Рудолф (бивша Тадаръкова), твърди изданието.

Източник: pik.bg