Месеци преди да почине от инфаркт на рождения си ден, концесионерът на плажа в Лозенец погребал съпругата си

Няколко месеца преди да бъде покосен от масивен инфаркт и да издъхне навръх празненството по случай 44-ия си рожден ден, концесионерът на плаж в курортното село Лозенец край Царево Теодор Петков, е погребал съпругата си. Това разкриват негови близки, разтърсени от трагедията.

Внезапната смърт на Теодор Петков настъпи на 3 август вечерта в препълнено с негови роднини и приятели заведение на централния плаж в Лозенец, събрали се да отпразнуват 44-ия му рожден ден. Очевидци разкриват, че Теодор е колабирал внезапно, малко преди да бъде изнесена тортата по случай празника му.

„Няколко човека опитаха да го свестят, но напразно. Беше повикана линейка, която се забави и пристигна след около 30 минути, само за да бъде констатирана неговата смърт“, шокирани са от фаталния край на плажния концесионер неговите близки.

Свидетел на смъртта на Теодор е станала и дъщеря му, която е в крехка тийнейджърска възраст. Момичето остава кръгъл сирак, след като само преди няколко месеца нелечима болест е погубила и майка й.

Детето вероятно ще бъде взето за отглеждане от своя чичо.

„Теодор преживя изключително тежко загубата на съпругата си и не след дълго отиде при нея. Той не злоупотребяваше с алкохол, всеки ден тренираше поне по час и половина във фитнеса, но никога не е приемал анаболи и стероиди. Единственият му „грях“ беше, че се вживяваше прекалено много в работата и почти не спеше, особено през активния летен сезон. Ставаше в 6 сутринта, за да проследи лично как се чисти плажът, и до късно вечерта координираше работата на своя екип по плажната ивица“, разказват приятелите на починалия на собствения си рожден ден Теодор Петков. За да поддържа тонуса си, пиел по 4-5 кафета на ден, както и енергийни напитки. Явно сърцето му не е издържало на бясното темпо.

Няколко дни преди смъртта си Теодор се самонаградил за предстоящия рожден ден с чисто нов лъскав джип „Мерцедес“. Пред свои приятели мотивирал покупката на возилото с множеството катастрофи по пътищата – искал сигурна кола за себе си и за своята дъщеря.

Теодор Петков стопанисваше Централния плаж в курортното село Лозенец чрез дружеството „Атрикор“ ЕООД, което през пролетта на 2020 г. беше определено за концесионер на плажната ивица с обща площ от 55 000 кв. м. за срок от 20 години. Според договора с Министерството на туризма фирмата плаща годишна концесионна такса в размер на 150 000 лв., която в първите два туристически сезона не беше събирана от държавата заради коронавирусната пандемия. Справка в Търговския регистър показва, че фирмата концесионер „Атрикор“ е еднолична собственост на дружеството „Трипорти“, което е собственост на Диян Чакъров и Венцислав Чернев.

Публична тайна по морето е, че собственикът в сянка и на двете дружества е бизнесменът Димитър Стефанов – Митко Каратиста, приближен до Румен Николов – Пашата. Предполага се, че Митко Каратиста ще определи лично кой да поеме оперативното управление на Централния плаж в Лозенец след изненадващата и трагична смърт на Теодор Петков.

Димитър Стефанов – Митко Каратиста нашумя в бизнес средите преди повече от 15 години, след като през 2009 г. влезе в надзорния съвет на чешкото електроразпределително дружество ЧЕЗ, което осигуряваше ток на над 2,5 милиона домакинства в Западна България. След поредица от скандали заради високи цени на тока през 2017 г. чешката компания продаде бизнеса си на „Електрохолд“ и се изнесе от България.

Източник: Уикенд