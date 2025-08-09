Тенис треньорът на родния елит Гопето се самоуби в Борисовата градина след употреба на фентанил Той сложил край на живота си по особено мъчителен начин, блъскайки главата си в металните заграждения https://crimes.bg/vodeshha-tema/tenis-trenyorat-na-rodniya-elit-gopeto-se-samoubi-v-borisovata-gradina-sled-upotreba-na-fentanil-3/169642 Crimes.bg

Трупът на тенис треньора Гопето беше открит с множество наранявания пред фаталния вход №13 на Националния стадион „Васил Левски“ откъм Борисовата градина, сам е посегнал на живота си по особено мъчителен начин. Той се е самоубил след употреба на смъртоносната дрога фентанил. Това разкриват разтърсени от жестоката трагедия приятели на 39-годишния тенисист.

Тялото на младия мъж с множество наранявания и рани по главата, и не само, е било открито от възрастна жена около 8 ч. сутринта, която веднага подала сигнал на спешния телефон 112. Отзовалият се екип на Спешна помощ само е констатирал смъртта на Георги Кръстев, като медиците са установили наранявания по ръцете, краката и главата на 39-годишния тенис треньор.

„Първата версия, която беше проверена от МВР и набързо отхвърлена, гласеше, че Гопето е загинал вследствие на побой. Прегледите на видеозаписите от охранителните камери в района обаче са установили, че той сам се е самоубил, и то по особено мъчителен начин – многократно си е удрял главата в метални решетки пред сектор „В“ на Националния стадион и буквално си е разбил черепа. Починал е около 6 ч. сутринта“, разказва втрещен от трагичния развой приятел на Георги Кръстев.

В близкото минало роденият във Варна 39-годишен треньор по тенис беше сред големите спортни надежди на България, но така и не успя да си проправи път в елита на аристократичния спорт.

През последното десетилетие Гопето си вадеше хляба като треньор по тенис, а сред хората, на които разкриваше тънкостите на корта, личаха имената на множество родни телевизионни, музикални и шоу звезди, политици и мастити бизнесмени. Сред ВИП клиентите на Гопето чак до смъртта си беше бившият шеф на ДАНС и силов застраховател Алексей Петров. Мълвата разказва, че заради тренировките с Алексей Петров преди няколко години Гопето е бил помолен да напусне тенис клуба в Банкя, стопанисван от близкия до Бойко Борисов бизнесмен Иван Саздов. През последните години Георги Кръстев провеждаше тенис занятия на кортовете в Борисовата градина срещу тарифа, от 100 лева на час, а графикът му беше запълнен със седмици напред. Негов близък приятел беше и актьорът Ненчо Балабанов, който също активно тренира тенис.

“Гопето беше” най-добрият треньор по тенис в България и научи стотици млади мъже и жени как да боравят с ракетата. Имаше благ и весел нрав и беше приятел с всичките си клиенти. Преди няколко. години замина на работа в тенис академия в Дубай, но не след дълго се завърна от Емирството. Тогава сам разказваше, че е избягал от Дубай, тъй като руски олигарх го заподозрял, че спи с жена му и издал смъртната му присъда. Той светкавично си обра крушите от там и замина дори без да си вземе багажа“, спомнят си за Георги Кръстев разтърсените след смъртта му негови приятели.

В понеделник вечерта, след като приключил спаринг с последния си клиент на тенис кортовете в Борисовата градина, Гопето отскочил в популярна бирария в близост до дома си на столичната улица „Цар Иван Асен 1“. Изпил няколко бири и казал, че се прибира. На следващия ден рано сутринта известил няколко от клиентите си, че отлага тренировките им по тенис.

Според близки на Гопето той бил почерпен с пакет кокаин от свой приятел и съсед, когото срещнал пред кооперацията, в която живее. Под въздействието на белия прах тенис треньорът на елита прекарал цяла нощ в дома си, консумирайки и твърд алкохол. Във вторник вечерта отново излязъл, без изобщо да е мигнал. Именно тогава неизвестен до този момент дилър на наркотици му е продал пакет с бял прах с примеси на фентанил.

Смъртоносната дрога е подействала пагубно на психиката и организма на Гопето. Разправят, че той буквално загубил представа кой е и къде се намира, започнал да се скита без цел и посока из Борисовата градина. Късно през нощта във вторник срещу сряда Гопето позвънил на свои приятели за помощ, говорел им несвързано и на пресекулки, не успял да им обясни къде да го открият.

Опитал да влезе в нощен клуб в Борисовата градина, но бодигардовете не го допуснали в заведението заради видимо неадекватното му поведение. Записи от камери за видеонаблюдение са установили, че охранителите не са проявили агресия към Георги Кръстев, а просто не са му разрешили да влезе в заведението. Те обаче не са позвънили на тел. 112, за да съобщят за човек в неадекватно състояние, нуждаещ се от незабавна лекарска помощ.

„В последните часове от живота си Гопето се е самонаранявал постоянно – удрял е с юмруци дървета в Борисовата градина, хвърлял се е на земята, все едно скача в басейн с вода, а накрая е започнал сам да си блъска главата в металните заграждения пред вход №13 на стадион „Васил Левски“ откъм Борисовата градина... Отишъл си е заради смъртоносната дрога фентанил“, разказва покрусен приятел на 39-годишния Георги Кръстев.

От МВР засега не съобщават официално, че Гопето е издъхнал именно след употреба на фентанил, макар от полицията вече да издирват заподозрян наркодилър от центъра на София, който е пробутал пакетчето смъртоносна дрога на тенис треньора.

„От полицията прикриват множество случаи на починали мъже и жени след употреба на фентанил. Публична тайна е, че всяка седмица само в София умират по 5-6 човека след прием на фентанил, който напълно е заместил хероина. Има множество случаи и на примесен фентанил в кокаин“, бият аларма лекари от Спешна помощ.

