Германия спира доставките на оръжия за Израел, които могат да бъдат използвани в Газа

Канцлерът Мерц критикува израелския план за окупация на ивицата Газа

В петък Германия остро разкритикува плановете на Израел за окупация на ивицата Газа и обяви частично спиране на военния износ.

"При тези обстоятелства германското правителство няма да разреши износ на военно оборудване, което би могло да бъде използвано в ивицата Газа", заяви канцлерът Фридрих Мерц в изявление, цитирано от Anadolu Agency.

Консервативният лидер отбеляза, че Германия досега е защитавала правото на Израел да се защитава, подкрепяла е инициативи за освобождаване на заложници и е застъпвала разоръжаването на Хамас, подкрепяйки Израел през целия конфликт.

"Решението на израелския кабинет снощи да предприеме още по-сурови военни действия в ивицата Газа прави все по-трудно, от гледна точка на германското правителство, как ще бъдат постигнати тези цели", подчерта Мерц, добавяйки, че неговото правителство вече няма да разрешава никакъв военен износ за Израел, който би могъл да бъде използван в тази военна кампания.

Канцлерът изрази и загрижеността на Берлин относно катастрофалната хуманитарна ситуация в ивицата Газа, на фона на съобщенията за деца, умиращи от глад, също и широко разпространения глад, засягащ палестинското население, поради израелската блокада и военните операции.

"Германското правителство остава дълбоко загрижено за продължаващите страдания на цивилното население в ивицата Газа. С планираната офанзива израелското правителство ще носи още по-голяма отговорност от преди", каза Мерц и повтори призива си към Израел да позволи пълен достъп за доставки на помощ, включително за организации на ООН и неправителствени институции.

Той също така призова израелското правителство "да не предприема никакви по-нататъшни стъпки към анексиране на Западния бряг", на фона на нарастващите международни опасения, че подобни действия биха могли допълнително да ескалират напрежението и да застрашат перспективите за решение с две държави.

