Как да се предпазим от чревни инфекции и вируси през лятото

Основните правила да се предпазим от заболявания през лятото са консумацията на много течности и спазването на добра лична хигиена. Това каза ръководителят на лаборатория в Берн д-р Аспарух Илиев в „Събуди се" по Нова телевизия.

Честа причина за инфекции през топлите месеци е и консумирането на некачествена храна. „Трябва да сме сигурни, че магазините, от които купуваме хранителни продукти, особено яйца, мляко и месо, ги съхраняват добре. Салмонелозата се предизвиква обикновено от неблагоприятни температурни условия, така и от заразяване на меса и яйца. Плодовете и зеленчуците трябва да бъдат измивани добре", обясни д-р Илиев.

Доктор Илиев заяви, че често инфекциите са свързани с обезводняване и добави, че най-голяма опасност има при новородени деца и възрастни хора. „Честите симптоми са повръщане, замаяност и сънливост, тежко главоболие и неразположение. Трябва да бъдем нащрек към малките деца и когато видим някои от тези признаци, да потърсим лекарска помощ", съветва специалистът.

В България ще има все повече инфекции, разпространявани от комари, предвид затоплянето на климата. В България към момента няма тигрови комари, но в бъдеще може да очакваме такива. Именно те са преносители на чикунгуня - вирусно заболяване, което се предизвиква от тигровите комари, които доскоро не бяха характерни за Европа. Заразяването не се предава от човек на човек, разпространители са само комарите, допълни той. Последиците могат да бъдат дълготрайни - тежки ставни болки, тежко неразположение, оточни, зачервени стави. В повечето случаи той преминава безсимптомно, но около 25% от случаите могат да се проявят симптоми. Много често клиничната картина е съпроводена с висока температура, главоболие и обрив по тялото.

Комарите могат да бъдат преносители и на Западнонилска треска, допълни д-р Илиев.

