Синът на ромски млечен бос поръчал димния атентат в Созопол, който за малко да задуши 350 младежи и фолк звездата Галин След като собственикът на Калипсо Борислав Минев беше обявен за издирване като поръчител на умишлен палеж в конкурентната дискотека „Баму“ от неговото заведение пуснаха реклама за предстоящото участие на Камелия с подигравателното „Ако не можеш да понесеш огъня – не влизай!“ https://crimes.bg/kriminalno/sinat-na-romski-mlechen-bos-porachal-dimniya-atentat-v-sozopol-koyto-za-malko-da-zadushi-350-mladezhi-i-folk-zvezdata-galin-3/169665 Crimes.bg

Милионерският наследник Борислав Минев, син на ромския бизнесмен от Първомай и собственик на млечната компания „Бор Чвор“ Димитър Минев, е издирван от МВР като поръчител на огнения атентат във фолк дискотеката „Бамбу“ (Bamboo Premium Live club) в Созопол. В нощта на неделя срещу понеделник над 350 клиенти на нощния фолк бар, предимно в тийнейджърска възраст, бяха евакуирани по спешност от охраната на заведението заради гъсти кълба стелещ се отровен пушек, а разследващите установиха, че става въпрос за умишлено възпламенена в дамските тоалетни, военна димка заради избухнала дискотечна война в морския курортен град.

Според разследващите полицаи от Бургас огненият атентат в препълнената с непълнолетни младежи и девойки дискотека „Бамбу“ е извършен от две момичета, които са прибрали 1000 лева за изпълнението на мократа поръчка. Момичетата – на 20- и 23-годишна възраст, са били задържани в понеделник следобед и са направили пълни самопризнания.

Те са били наети от Борислав Минев, сина на боса на млечната компания „Бор Чвор" Димитър Минев, който е собственик на конкурентно нощно заведение в Созопол – „Калипсо“, в съдружие с бургаския бизнесмен с противоречива слава Любомир Колев – Любо Милионера. От години из морския град се мълви, че Любо Милионера е спонсор №1 на кмета Тихомир Янакиев и че за него законите в Созопол не важат. Разправят, че с посредничеството на Любо Милионера, който е съдържател и на ресторант „Далян Чайка“ на Буджака, където преди години е сниман култовият филм „Оркестър без име“, в Созопол се издават разрешителни за строежи на хотелски комплекси и се издават лицензи на нощни заведения, функциониращи на ръба на закона.

Любомир Колев е член на управата на общинския футболен клуб „Созопол“, ръководи строителното дружество „Интерстрой груп“, спечелило обществени поръчки за стотици хиляди левове в Созопол, а в ресторанта му всяка вечер на отворена сметка пируват кмета Тихомир Янакиев и гостите му.

Записи от охранителните камери на дискотека „Бамбу“ показват, че в нощта в неделя срещу понеделник, около 1.50 часа, двете момичета влизат в заведението, плащайки си входа от по 30 лева, точно когато в дискотеката пристига и фолк певецът Галин. Той е бил ангажиран за участие срещу хонорар от 12 000 лева.

Момичетата веднага се отправят към тоалетните на „Бамбу“ и ги напускат след около 10 минути, като веднага се изнасят и от дискотеката. Секунди по-късно от тоалетните започва да се стеле гъст отровен дим, музиката в заведението спира, а диджеят енергично приканва посетителите веднага да се евакуират.

Настъпва масова паника, която е овладяна от охранителите на „Бамбу“, които успяват да въдворят ред и да изведат от заведението стотици клиенти, докато техни колеги с пожарогасители се отправят към санитарните помещения. Видеокадри, разпространени от клиенти на заведението в социалните мрежи, показват как фолк певецът Галин също кашля, нагълтал се с пушек, докато край него млади момичета и момчета се изнасят тичешком от дискотеката.

„По чудо не се стигна до трагедия като тази в дискотеката в Кочани, в Северна Македония, където живота си загубиха десетки млади хора. Извършителите и поръчителите на този атентат трябва да бъдат съдени с максималната строгост на закона“, твърдят от управата на фолк дискотеката „Бамбу“ в Созопол.

Загубите на заведението са за да над 100 000 лева заради проваленото участие на Галин и заради стотиците неплатени сметки от евакуираните по спешност клиенти.

Според ангажиран в разследването на дискотечния атентат криминалист от Бургас мократа поръчка, възложена от Борислав Минев срещу конкурентите му, се е случила с посредничеството на наркобоса от бургаския квартал „Кумлука“ Данчо Черния, който контролира продажбата на наркотици и балони с райски газ в заведението „Калипсо“ в Созопол. Твърди се , че Данчо Черния е вербуван срещу 5000 лева от милионерския наследник на „Бор Чвор“ Борислав Минев да организира палежа в „Бамбу“ като първоначалният план предвиждал в тоалетните на дискотеката да бъдат възпламенени не една, а цели 7 военни димки с високо съдържание на въглищен антрацен, бертолова сол и амониев хлорид. Бодигардът на Борислав Минев – Константин Терзийски, обаче в последния момент предупредил посредника Данчо Черния да възпламени само една димка, тъй като се опасявал, че може да има множество загинали тийнейджъри, ако бъдат спазени безропотно инструкциите на милионерския син с ромска жилка в кръвта.

Според запознати димният атентат в „Бамбу“ в Созопол е вследствие на избухнала в началото на летния сезон война между собствениците на нощния клуб с конкурентното заведение „Калипсо“. Собствениците на „Калипсо“ Борислав Минев и Любомир Колев – Любо Милионера неколкократно били предупреждавани от свои хора, че срещу тях са пускани сигнали в местната полиция за незаконна търговия на балони с райски газ и сервиране на алкохол на непълнолетни.

В сигналите, които почти ежедневно са постъпвали в полицията в Созопол, и които не са били взимани под внимание, се твърди, че в дискотека „Калипсо“ масово се продават забранените от закона балони с райски газ, всякакви видове наркотици, а освен това на непълнолетни лица се сервирало алкохол.

„Младежи и девойки под 18-годишна възраст са допускани в дискотека „Калипсо", а и в „Бамбу“ чрез измама – на входа децата собственоръчно попълват формуляри, уж подписани от родителите им, че дават съгласието си за посещение на нощно увеселително заведение и че носят пълна отговорност. В дискотеката на децата се сервира безконтролно алкохол, те са задължени да платят бутилка уиски или водка, ако искат да бъдат настанени в сепаре.

Този гнусен бизнес се върти пред широко затворените очи на Община Созопол и на местната полиция. По закон кметът Тихомир Янакиев има право да отнема лиценз на нощни увеселителни заведения, ако в тях се допускат непълнолетни и малолетни лица и им се сервира алкохол, но не само че не го прави, а дори поощрява този престъпен бизнес. Негласните указания на кмета към полицията в Созопол са да не се извършват проверки в дискотеките, за да не страдат бизнесът и имиджът на курортния град. Така всяка нощ хиляди младежи се напиват до припадък и вдишват балони с райски газ“, гневят се жителите на Созопол.

Именно заради съмнения, че сигналите срещу фолк клуб „Калипсо в Общината и в местната полиция са пускани от управата на конкурентната дискотока „Бамбу”, наследникът на млечната империя „Бор Чвор" Борислав Минев е организирал и платил димния саботаж. Засега не е известно дали неговият съдружник Любомир Колев – Любо Милионера е пряко замесен в пъкленото и подсъдно дело, или то се е случило без неговото знание и одобрение.

Пред бургаския“ сайт „Флагман“, с който сам сее свързал, Любо Милионера твърди, че и неговата дискотека „Калипсо“ е станала мишена на атентат, който се е състоял на 30 юли вечерта и е прекъснал участието на фолк певицата Галена. „Дискотеката ни беше препълнена, но някой пусна невропаралитичен газ и бяхме принудени преждевременно да прекратим купона“, разказва Любомир Колев.

Според думите му вследствие на отровния газ, Галена прекратила в зародиш участието си в „Калипсо“, като преди това силно се закашляла, а очите й били силно зачервени и насълзени. Наложило се частична евакуация на клиентите, но от дискотеката не подали сигнал до полицията. Сред гостите на участието на Галена тогава бил и несебърският наркобарон Димитър Желязков – Митьо Очите, който също се надишал с отровни газове.

„Не водя никаква конкурентна война. Подозирам, че нашите неприятности на 30 юли дойдоха от обстоятелството, че този сезон сменихме охранителната фирма", твърди Любомир Колев – Милионера.

Неофициално се твърди, че от бургаската прокуратура не са дали разрешение на полицията да претърси помпозното имение на бащата на Борислав Минев – Димитър Минев в Черноморец, което е на първа линия, с уникална гледка към остров Свети Иван и Созопол. Иначе за димния атентат в дискотека „Бамбу" е образувано досъдебно производство, което вече е в ръцете на прокуратурата.

Източник: Уикенд