Тази древна сибирска ледена мумия е имала талантлив татуист

От племенни символи до името на бивш партньор, хората украсяват кожата си с мастило. Мислим, че това е нещо съвременно? Далеч не е така. Безброй култури са развили и практикували изкуството на татуирането в продължение на поне 5000 години. Сред най-известните примери са Леденият човек Йоци, намерен замръзнал в Алпите с 61 татуировки, и мумията Чинчоро от древно Чили, маркирана с черни, подобни на мустаци точки, за които се смята, че са татуировки под носа му.

Въпреки повсеместното си разпространение, древните татуировки са трудни за изучаване. Учените са разчитали на мумии с мастило, за да хвърлят поглед върху ранния произход на тази форма на изкуство. Но татуировките по кожата им често избледняват или стават невидими от процеса на мумифициране, което ограничава възможността на изследователите да извлекат информация от тях.

Сега новите технологии помагат за възраждането на тези древни татуировки. Международен екип от изследователи използва фотография с висока резолюция в близката инфрачервена област, за да реконструира татуировките на мумифицирана жена, съхранявана в сибирската вечна замръзналост в продължение на около 2000 години. Те също така определиха какви инструменти са използвани за създаване на дизайните по тялото ѝ, както и оцениха нивото на умения на татуиста.

Констатациите, публикувани в списанието Antiquity, предлагат нови прозрения за значението, което татуирането е играло в културата от желязната епоха, към която някога е принадлежала мумията.

Древно мастило, нова технология

В средата на 20-ти век археолози открили съкровищница от мумии в Алтайските планини в Централна Азия. Тези мумии са били от номадски народ, известен като Пазирик, който е живял в региона преди хиляди години. Сред тези мумии е била жена, намерена погребана заедно с мъж, девет коня, каруца и няколко богато украсени килима. Тази мумия и нейните вещи са се озовали в Държавния музей Ермитаж в Санкт Петербург, Русия, където изследователи наскоро са изследвали останките от нейните татуировки.

„Татуировките ѝ дори не бяха видими, когато я разкопаха за първи път, защото кожата вече беше потъмняла“, казва Джино Каспари, археолог в Института по геоантропология „Макс Планк“ в Германия и водещ автор на изследването. „Знаехме, че под повърхността трябва да има още.“

Каспари и екипът му използваха фотография с висока резолюция в близката инфрачервена област – техника за изображения, която разкрива неща, които очите ни не могат да видят, за да създадат 3D модел на мумията от Пазирик. Въпреки че подобни техники за изображения съществуват от няколко години, едва наскоро те бяха използвани за изучаване на татуировки, за които се смята, че са изгубени във времето.

Снимка с висока резолюция отблизо на татуировките на едната предмишница на ледената мумия. Разрез, направен при подготовката на индивида за погребение, преминава през татуировките, което показва, че татуировките не са играли специфична роля в погребалните ритуали.

„Използвайки този неинвазивен метод, успяхме да разкрием дизайни на татуировки с безпрецедентни детайли“, казва Каспари, „което ни позволи не само да документираме татуировките точно, но и да реконструираме как са били направени.“