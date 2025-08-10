Тази древна сибирска ледена мумия е имала талантлив татуист

От племенни символи до името на бивш партньор, хората украсяват кожата си с мастило. Мислим, че това е нещо съвременно? Далеч не е така. Безброй култури са развили и практикували изкуството на татуирането в продължение на поне 5000 години. Сред най-известните примери са Леденият човек Йоци, намерен замръзнал в Алпите с 61 татуировки, и мумията Чинчоро от древно Чили, маркирана с черни, подобни на мустаци точки, за които се смята, че са татуировки под носа му.
Въпреки повсеместното си разпространение, древните татуировки са трудни за изучаване. Учените са разчитали на мумии с мастило, за да хвърлят поглед върху ранния произход на тази форма на изкуство. Но татуировките по кожата им често избледняват или стават невидими от процеса на мумифициране, което ограничава възможността на изследователите да извлекат информация от тях.
Сега новите технологии помагат за възраждането на тези древни татуировки. Международен екип от изследователи използва фотография с висока резолюция в близката инфрачервена област, за да реконструира татуировките на мумифицирана жена, съхранявана в сибирската вечна замръзналост в продължение на около 2000 години. Те също така определиха какви инструменти са използвани за създаване на дизайните по тялото ѝ, както и оцениха нивото на умения на татуиста.
Констатациите, публикувани в списанието Antiquity, предлагат нови прозрения за значението, което татуирането е играло в културата от желязната епоха, към която някога е принадлежала мумията.
Древно мастило, нова технология
В средата на 20-ти век археолози открили съкровищница от мумии в Алтайските планини в Централна Азия. Тези мумии са били от номадски народ, известен като Пазирик, който е живял в региона преди хиляди години. Сред тези мумии е била жена, намерена погребана заедно с мъж, девет коня, каруца и няколко богато украсени килима. Тази мумия и нейните вещи са се озовали в Държавния музей Ермитаж в Санкт Петербург, Русия, където изследователи наскоро са изследвали останките от нейните татуировки.
„Татуировките ѝ дори не бяха видими, когато я разкопаха за първи път, защото кожата вече беше потъмняла“, казва Джино Каспари, археолог в Института по геоантропология „Макс Планк“ в Германия и водещ автор на изследването. „Знаехме, че под повърхността трябва да има още.“
Каспари и екипът му използваха фотография с висока резолюция в близката инфрачервена област – техника за изображения, която разкрива неща, които очите ни не могат да видят, за да създадат 3D модел на мумията от Пазирик. Въпреки че подобни техники за изображения съществуват от няколко години, едва наскоро те бяха използвани за изучаване на татуировки, за които се смята, че са изгубени във времето.
Снимка с висока резолюция отблизо на татуировките на едната предмишница на ледената мумия. Разрез, направен при подготовката на индивида за погребение, преминава през татуировките, което показва, че татуировките не са играли специфична роля в погребалните ритуали.
„Използвайки този неинвазивен метод, успяхме да разкрием дизайни на татуировки с безпрецедентни детайли“, казва Каспари, „което ни позволи не само да документираме татуировките точно, но и да реконструираме как са били направени.“
Сканирането и последващият анализ разкриха татуировки по ръцете и предмишниците на мумията. Ръцете ѝ били украсени с птици и други малки мотиви, докато предмишниците ѝ служели като платно за сложни сцени, изобразяващи подобни на северни елени животни, ловувани от тигри, леопарди и дори клюноподобно четириного животно, наподобяващо грифон.
Изследователите казват, че откритието помага да се отговори на дебата за това как са били правени татуировките от Пазирик. Създадени ли са чрез зашиване, това, което наричаме подкожно татуиране, при което пигментът се носи с конец? Или чрез убождане с остра пръчка?
„Нашето проучване показва ясно, че те са направени с техники на пробиване – това, което днес бихме нарекли ръчно бъркане“, казва Каспари.
Той добавя, че татуистите вероятно са използвали както едноточкови, така и многоточкови инструменти, за да постигнат различни ефекти. В подкрепа на твърденията си, Каспари посочва теренно проучване, проведено от негов колега: този човек си е направил татуировка на крака, използвайки метода на боцкане с ръка, за да види как тези татуировки заздравяват.
„Тази експериментална работа беше ключова“, казва той.
Личен щрих
Каспари и екипът му също стигнаха до заключението, че татуировките не са направени от художници с еднакво ниво на умения.
„Дясната предмишница беше майсторски композирана – играеше си с контурите на тялото, използваше перспектива и включваше наистина фини детайли. Лявата предмишница, за разлика от нея, беше по-основна в оформлението и изпълнението си“, казва Каспари.
Те добавиха, че или двама различни татуисти са работили върху тази жена, или един художник е извършил работата в началото на кариерата си, а след това отново по-късно, след като уменията му са се подобрили. Въпреки разликите в детайлите между двете ръце, проучването предполага, че дори най-основните татуировки на тази мумия не биха били лесни за възпроизвеждане от днешните татуисти.
„Татуирането е по-сложно, отколкото изглежда“, казва Дейвид Лейн , учен по криминално право в Държавния университет на Илинойс, който изучава съвременни татуировки и е написал книга за татуистите, наречена „ Другият край на иглата: Приемственост и промяна сред татуистите “ .
Лейн, който не е участвал в проучването, казва, че предвид необходимите умения и специализираните инструменти, използвани за направата на тези татуировки, татуирането вероятно е било уважаван занаят в обществото на Пазирик, който е изисквал обучение и талант.
Изследователите стигнали до заключението, че художниците, отговорни за татуировките на тази мумия, са били не само висококвалифицирани, но и креативни. Докато много елементи от тези татуировки отразяват известната иконография от Пазирик, други не, което предполага, че художникът е вложил личен почерк в творбата.
„Важно е да помним, че те са създадени от човешки ръце“, казва Наталия Полосьмак , археолог в Руския институт по археология и етнография, която не е участвала в проучването.
Полосмак, който е открил множество мумии от Пазирик, включително известната мумия на Ледената девойка през 1993 г., казва, че макар това проучване да не революционизира познанията ни за хората от Пазирик, „много е удовлетворяващо, че мумиите и татуировките продължават да привличат интереса на нови поколения учени, нетърпеливи да допринесат за изучаването на тези завладяващи и редки теми“.
За Каспари, самата възможност да разгледа тази ледена мумия и колекцията от древни произведения на изкуството беше привилегия: „Това е завладяващ поглед към миналото на талантлив практикуващ и чудесно допълнение към праисторията на занаят, който е важен за хората по целия свят днес.“