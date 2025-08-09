Какво ще се случи, ако всички по света включат осветлението едновременно?

Какви могат да бъдат последствията, ако 8,1 милиарда души по целия свят решат да включат осветлението едновременно?

Електроцентралите по света произвеждат енергия от различни източници - въглища, природен газ, вода или вятър. За да се поддържа стабилността на мрежата, електроенергията трябва да се доставя при поискване, защото тя не може да се съхранява в големи количества. Операторите на мрежи използват сложни сензори и компютри, за да следят търсенето на електроенергия и да регулират производството нагоре или надолу според нуждите. Общото търсене на електроенергия варира значително в зависимост от часа и сезона. Така че, ако всички включат осветлението едновременно, това би създало толкова голямо и внезапно търсене на електроенергия, че електроцентралите трябва да увеличат производството си много бързо, за да избегнат прекъсване на електрозахранването.

Не съществува единна световна електроенергийна мрежа. Всяка страна, а понякога и някои региони, имат своя собствена. Тази организация би могла да предотврати тотален срив на системата, ако в някои места има прекъсване на електрозахранването, това не означава, че същото ще се случи и в останалата част на света. Освен това през последните двадесет години LED лампите станаха стандарт. Те консумират много по-малко енергия, като същевременно произвеждат много повече светлина. Всъщност истинското въздействие не би било електрическото претоварване, а последствията за околната среда и светлинното замърсяване, пише БГНЕС.

Толкова голям пик в осветлението би увеличил значително светлинния ореол, който се носи над градовете през нощта. Тази светлина се получава, когато светлината се отразява от мъглата и праховите частици, които висят във въздуха. Нашите градове и магистрали биха били напълно видими от космоса, а звездите – невидими от Земята.

Това светлинно замърсяване не е без опасност за хората: естествените цикли на сън и будно състояние на тялото ни могат да бъдат променени. По същия начин, по който би ни било трудно да живеем под земята, тялото ни може да загуби някои жизненоважни функции, ако естественият му 24-часов ритъм, синхронизиран с въртенето на Земята, бъде нарушен.

Много други живи същества също биха били дезориентирани. Мигриращите птици и насекомите използват положението на Слънцето, Луната или звездите, за да се ориентират, а прекомерното изкуствено осветление би объркало техните ориентири. Други животни започват размножаването си според продължителността на дните, хищниците и плячката приспособяват дейността си според светлината и т.н. Всички тези естествени инстинкти биха били дълбоко нарушени, до степен, че биха застрашили оцеляването на някои видове. Затова е по-добре да не включвате лампите, когато не ви трябват. I

fakti.bg