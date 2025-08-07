Разкритие за печалби от робски труд засилва натиска върху британската корона

Ново изследване разкрива, че британският крал Джордж IV, който управлява в продължение на десетилетие до 1830 г., е извлякъл лична финансова изгода от труда на поробени хора в плантации на остров Гренада – факт, който според експерти засилва натиска върху монархията да се изправи срещу историческите си връзки с робството.

Независимият изследовател Дезире Баптист открива документ от 1823–1824 г. в Националния архив в Лондон, който свидетелства за плащане от 1 000 паунда (около 1 330 долара по днешния курс – еквивалентни на над 103 000 паунда днес) от два имота, собственост на Короната в Гренада. Именно там стотици поробени хора са работили през XVIII и XIX век. Според Баптист, която е специалист по колониализма и трансатлантическото робство и има корени от Гренада, сумата е влязла директно в личните средства на крал Джордж IV и е допринесла за „разточителния му начин на живот“.

Изследването ѝ е потвърдено от професора от Манчестърския университет Едмънд Смит и д-р Ник Дрейпър – основател на проекта „Наследството на британската робовладелска система“ към Университетския колеж в Лондон.

Смит, който ръководи докторантско проучване за ролята на кралското семейство в робството, заявява, че с разкриването на все повече доказателства ще става ясно доколко монархията е печелила от робството. По думите му това плащане „може да е само върхът на айсберга“.

Бъкингамският дворец не е дал коментар по темата към момента.

Крал Чарлз подкрепя изследването, ръководено от Смит, след като през 2023 г. в разследване на вестник Guardian беше разкрито, че през 1689 г. крал Уилям III е получил 1 000 паунда под формата на дялове в Кралската африканска компания – дружество, което е търгувало с десетки хиляди поробени африканци за превоз до Америка.

„Тези доказателства се вписват в дългосрочната история на колониална експлоатация от страна на британската кралска фамилия, включително повтарящите се усилия за откриване на нови източници на приходи от колонии в Карибския регион“, посочва Смит.

Крал Чарлз изрази съжаление за робството в реч пред лидерите на Общността на нациите през 2022 г. Въпреки това, според Дезире Баптист, нито един британски монарх досега не е признал публично, че Короната е притежавала и е извличала ползи от поробени хора в Карибите.

Нейното изследване, озаглавено „Робите – собственост на Негово Величество: Джордж IV и Гренада“, се появява на фона на все по-силно глобално движение в подкрепа на репарации за робството – особено в Карибския регион и Африка. В същото време обаче някои европейски лидери биват обвинявани, че дори отказват да започнат разговор по темата.

