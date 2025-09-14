Устойчив на катастрофи самолет: Футуристичният модел използва изкуствен интелект, за да разгърне огромни въздушни възглавници при откриване на повреда на двигателя https://crimes.bg/po-sveta/ustoychiv-na-katastrofi-samolet-futuristichniyat-model-izpolzva-izkustven-intelekt-za-da-razgarne-ogromni-vazdushni-vazglavnici-pri-otkrivane-na-povreda-na-dvigatelya/172558 Crimes.bg

Само три месеца след катастрофалната катастрофа на Air India , инженерите са вдъхновени да измислят потенциално решение, пише Daily Mail.

И въпреки че може да изглежда странно, това може да спаси хиляди животи годишно.

Концепцията, наречена „Проект Прераждане“, е адаптирана система за самолети, която използва масивни въздушни възглавници, подобни на тези в автомобилите.

Сензорите и софтуерът с изкуствен интелект могат да засекат кога ще се случи катастрофа, задействайки бързото разгръщане на въздушни възглавници в носа, корема и опашката.

Торбите заедно образуват огромен защитен пашкул, гарантиращ, че всяко непланирано спускане към земята няма да бъде насилствено или експлозивно, независимо колко бързо се движи самолетът.

Така че, въпреки че кацането може да е неравно, катастрофален удар се избягва и пътниците и екипажът в крайна сметка ще бъдат в безопасност.

Проект „Прераждане“ е един от финалистите за престижната награда „Джеймс Дайсън“, която отличава изобретения, които могат да променят света.

Проектът „Прераждане“ е творение на инженерите Ешел Уасим и Дхарсан Сринивасан в кампуса на Института за технологии и наука „Бирла“ в Дубай, Пилани.

На уебсайта на наградата „Джеймс Дайсън“ я наричат първата „система за оцеляване при катастрофа, задвижвана от изкуствен интелект“, вдъхновена от „момент на разбито сърце“ по-рано тази година.

Системата с изкуствен интелект следи височината, скоростта, състоянието на двигателя, посоката, пожара и реакцията на пилота, за да може бързо да вземе информирано решение относно непосредствена аварийна ситуация.

Ако катастрофата е неизбежна под 3000 фута (914 метра), системата се активира автоматично, въпреки че в този момент е възможно пилотско управление.

Според инженерите, високоскоростните въздушни възглавници се разгръщат от носа, корема и опашката за по-малко от две секунди.

Изработени от многослойна материя, те абсорбират удара и защитават корпуса на самолета, когато той влезе в контакт със земята - въпреки че не е ясно дали сградите биха били повредени, ако се наложи да бъдат кацнати върху тях.

Ако двигателите на самолета все още работят по време на аварийната ситуация, обратната тяга също се задейства, за да забави спускането; ако не, газовите тласкачи се активират, за да намалят скоростта и да стабилизират самолета. Междувременно, абсорбиращите удара течности зад стените и седалките остават меки, но се втвърдяват при удар, за да се намалят нараняванията.

Инженерите казват, че проектът „Прераждане“ може да бъде добавен към съществуващи самолети или вграден в нови, а целта им сега е да си партнират с аерокосмически лаборатории за по-нататъшни тестове.

Повечето системи за авиационна безопасност предотвратяват катастрофи, но малко ви помагат да оцелеете в случай на такива. Проектът „Прераждане“, казват двамата, е различен, защото „се подготвя за най-лошото, когато всичко друго се провали“.

„Прераждането не е просто иновация, то е обещание: дори когато всички системи се провалят, хората все още заслужават шанс да живеят“, добавят те.

На 12 юни полет 171 на Air India се разби само 32 секунди след излитането си от летище Ахмедабад в Индия по пътя си към летище Гетуик, при което загинаха 260 души.

Мистериозно, и двата превключвателя, контролиращи подаването на гориво към двигателите, са били прекъснати, което е довело до бърза загуба на височина от самолета и сблъсък със сгради на земята - но защо това се е случило, все още се разследва.

„След катастрофата в Ахмедабад през юни 2025 г. майка ми не можеше да спи“, каза един отинженерите.

„Тя непрекъснато мислеше за страха, който пътниците и пилотите сигурно са изпитвали, знаейки, че няма изход.“

„Тази безпомощност ни преследваше. Защо няма система за оцеляване след провал?“

„Споделих това с приятел. Тази емоционална буря се превърна в часове на проучване и проектиране.“

Наградата „Джеймс Дайсън“ е ежегодна международна награда за дизайн, отворена за студенти или наскоро завършили висше образование, основана от британския изобретател и милиардер.

Инженерите на Dyson ще сведат останалите конкуренти до кратък списък от 20, който ще бъде обявен на 15 октомври.

Международният победител, обявен на 5 ноември, ще получи 30 000 паунда и възможността да стартира собствен бизнес.

Други предложения включват 3D-принтиран изкуствен риф, преносимо устройство за стерилизация на спринцовки, безводна компостираща тоалетна система и менструална превръзка, изработена от селскостопански странични продукти.

