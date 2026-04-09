Украйна и Русия обмениха тела на загинали във войната

Русия и Украйна си размениха тела на убити войници, съобщи пред руското издание РБК руският депутат Шамсаил Саралиев.

Москва е предала на Киев телата на хиляда убити украински войници срещу 41 мъртви руснаци, уточни Саралиев.

Размяната потвърдиха и от украинският Координационният щаб за третиране на военнопленници. „Разследващите органи на реда, съвместно с експертни институции в рамките на Министерството на вътрешните работи, ще извършат всички необходими експертизи за идентифициране на репатрираните лица. След установяване на самоличността на починалите, телата ще бъдат предадени на семействата им за достойно погребение", се казва в изявлението на щаба.

Видео, разпространено в приложението "Телеграм", показва представители на Червения кръст, които наблюдават размяната.

Размяната на тела на убити бойци остава една от малкото сфери на сътрудничество между Русия и Украйна от началото на пълномащабната офанзиива на Русия срещу съседната ѝ страна преди повече от четири години.