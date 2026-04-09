Учени откриха над 110 нови дълбоководни вида в Коралово море

Морски изследователи са идентифицирали над 110 нови вида риби и безгръбначни в дълбините на Коралово море, съобщава БТА.

Коралово море се намира край североизточното крайбрежие на Австралия (щата Куинсланд) и е дом на световноизвестния Голям бариерен риф - най-голямата система от коралови рифове в света, простираща се на повече от 2000 км.

Морските таксономисти посочват, че общият брой на новооткритите видове може да надхвърли 200, тъй като в рамките на едно от най-мащабните проучвания на дълбоководното биоразнообразие в региона продължават да се идентифицират неизвестни досега за науката организми. Това се казва в изявление, разпространено от Организацията за научни и индустриални изследвания на Британската общност (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO) - националната научна агенция на Австралия.

Откритията са направени от учени на борда на изследователския кораб Investigator на CSIRO. Екземплярите са събрани от дълбочини между 200 и 3000 метра, в райони с подводни планини, атоли и слабо проучени дълбоководни рифове в морски парк с площ около един милион квадратни километра.

Главният учен на CSIRO и експерт по акули Уил Уайт подчерта, че находките са „решаващи за опазването на морското биоразнообразие на Австралия". Сред тях са нови видове скатове, дълбоководни котешки акули (Scyliorhinidae), както и риби химера (Chimaera).

Други забележителни открития включват нови за науката видове морски звезди, раци, морски анемонии и гъби. Събраните образци от експедицията ще бъдат включени в национални научни колекции и ще послужат за бъдещи изследвания, уточняват от CSIRO.

Екипът е документирал богато разнообразие от морски живот и чрез използването на дълбоководни камери, включително и рядката пясъчна тигрова акула (Carcharias taurus), както и дълбоководен роднина на сивата акула-дойка (Ginglymostoma cirratum).