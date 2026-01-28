Убийците от ICE отиват на Зимните олимпийски игри в Италия като охранители https://crimes.bg/po-sveta/ubiycite-ot-ice-otivat-na-zimnite-olimpiyski-igri-v-italiya-kato-ohraniteli/183580 Crimes.bg

Агенти на Имиграционната и митническа служба (ICE) ще имат охранителна роля на Зимните олимпийски игри в Италия, стана ясно, след като мъжът, ръководил репресиите на администрацията на Тръмп в Минеаполис, беше преместен от града.

Говорител на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) на САЩ потвърди, че агенти ще присъстват на игрите в Милано Кортина, но настоя, че няма да извършват операции по правоприлагане.

„Очевидно е, че ICE не провежда операции по прилагане на имиграционните правила в чужди държави“, каза помощник-министърът на DHS Триша Маклафлин. Тя добави, че Агенцията ще подкрепя „приемащата страна да проверява и смекчава рисковете от транснационални престъпни организации“ и „всички операции по сигурността остават под италианско ръководство“.

Това обаче предизвика възмущение в Италия. Кметът на Милано, Джузепе Сала, заяви пред RTL Radio 102, че силите за сигурност няма да бъдат добре дошли в града му.

Той каза: „Това е милиция, която убива, милиция, която влиза в домовете на хората, подписвайки собствените си разрешителни. Ясно е, че те не са добре дошли в Милано, без съмнение.“

Той добави: „Чудя се дали можем да кажем „не“ на Тръмп, поне веднъж? Служителите на ICE не трябва да идват в Италия, защото не са в съответствие с нашия демократичен начин за управление на сигурността.“

Това става ясно след фаталната стрелба срещу Алекс Прети в събота.

Прети - 37-годишен медицински служител, американски гражданин, бе застрелян при престрелка с агенти на ICE - вторият подобен инцидент в града този месец след смъртта на Рене Гуд .

Високопоставени служители, сред които министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем и съветникът на Тръмп Стивън Милър, се опитаха да представят Прети като заплаха за агентите, което предизвика яростна реакция от семейството му .

Ноем твърди, че той се е приближил до полицаи с пистолет и е действал агресивно спрямо тях, но няколко кадри опровергават това твърдение.

