Убийците от ICE отиват на Зимните олимпийски игри в Италия като охранители

Агенти на Имиграционната и митническа служба (ICE) ще имат охранителна роля на Зимните олимпийски игри в Италия, стана ясно, след като мъжът, ръководил репресиите на администрацията на Тръмп в Минеаполис, беше преместен от града.
Говорител на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) на САЩ потвърди, че агенти ще присъстват на игрите в Милано Кортина, но настоя, че няма да извършват операции по правоприлагане.
„Очевидно е, че ICE не провежда операции по прилагане на имиграционните правила в чужди държави“, каза помощник-министърът на DHS Триша Маклафлин. Тя добави, че Агенцията ще подкрепя „приемащата страна да проверява и смекчава рисковете от транснационални престъпни организации“ и „всички операции по сигурността остават под италианско ръководство“.
Това обаче предизвика възмущение в Италия. Кметът на Милано, Джузепе Сала, заяви пред RTL Radio 102, че силите за сигурност няма да бъдат добре дошли в града му.
Той каза: „Това е милиция, която убива, милиция, която влиза в домовете на хората, подписвайки собствените си разрешителни. Ясно е, че те не са добре дошли в Милано, без съмнение.“
Той добави: „Чудя се дали можем да кажем „не“ на Тръмп, поне веднъж? Служителите на ICE не трябва да идват в Италия, защото не са в съответствие с нашия демократичен начин за управление на сигурността.“
Това става ясно след фаталната стрелба срещу Алекс Прети в събота.
Прети - 37-годишен медицински служител, американски гражданин, бе застрелян при престрелка с агенти на ICE - вторият подобен инцидент в града този месец след смъртта на Рене Гуд .
Високопоставени служители, сред които министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем и съветникът на Тръмп Стивън Милър, се опитаха да представят Прети като заплаха за агентите, което предизвика яростна реакция от семейството му .
Ноем твърди, че той се е приближил до полицаи с пистолет и е действал агресивно спрямо тях, но няколко кадри опровергават това твърдение.