Тийнейджъри с автомати организираха военно шоу в храм край Москва ВИДЕО

Тийнейджъри с автомати организираха военно шоу в храм край Москва.

Балашихинската епархия временно отстрани протойерей Сергий Решетняк от задълженията му като началник, съобщи "Коммерсант" на 17 февруари.

На 15 февруари в общността на църквата във ВКонтакте беше публикувана публикация за Деня на православната младеж. Прикачен е видеоклип от изпълнение на ученици от Патриотичния образователен център "Динамит". На него се виждат тийнейджъри в камуфлажни униформи, които практикуват стрелба с автоматична пушка и военен ръкопашен бой пред олтара. Младите мъже носят оръжия (дали са бойни или не, не се уточнява); във видеото се чуват изстрели.

На 16 февруари видеото от изпълнението на "Динамит"беше споделено в Telegram каналите. Оттогава публикацията е изтрита от църковната общност.

"Разполагаме само с информацията, която е официално достъпна на уебсайта", отговори пресслужбата на Балашихинската епархия на запитването на "Комерсант".

В постановлението се посочва, че "за времето на разследването" протойерей Марк Ермолаев, декан на църквите в Богородски район, ще бъде назначен за ректор на църквата "Свети Петър и Павел". Според епархийския уебсайт, Марк Ермолаев е председател на отделите за взаимодействие с казачеството, въоръжените сили и правоохранителните органи.

