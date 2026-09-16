Трагедия в Лос Анджелис: Хеликоптер на NBC се разби, трима загинаха

На мястото на инцидента са прегледани петима души

Хеликоптер на местна новинарска емисия на NBC се разби в района Чатсуърт в Лос Анджелис, като при инцидента загинаха трима души, съобщиха от телевизията по време на предаване на живо.

Водещите на NBC Los Angeles потвърдиха в ефир, че става въпрос за техния хеликоптер „NewsChopper 4“, пише Reuters.

„През цялото време се опитвахме да сглобим картината на случилото се. Знаехме, че става въпрос за новинарски хеликоптер. Знаехме, че сме загубили връзка с екипа си на място, и току-що получихме потвърждение, че „NewsChopper 4“ действително се е разбил малко преди 19:00 ч. тази вечер в Чатсуърт“, заяви водещата на NBC Колийн Уилямс.

На мястото на инцидента са прегледани петима души; констатирана е смъртта на трима от тях, а други двама са откарани в болница, съобщиха от противопожарната служба на Лос Анджелис на пресконференция малко след 21:30 ч. местно време (04:30 ч. по Гринуич в сряда).

Поне един от загиналите при катастрофата се е намирал на паркинга до търговска сграда, посочиха от противопожарната служба. Първоначално не беше ясно дали другите двама загинали са били на земята, или вътре в летателния апарат.

Водещите на NBC не уточниха колко души е имало на борда на хеликоптера на телевизията.

Катастрофата с хеликоптера стана след пътнотранспортно произшествие в същия район по-рано във вторник, при което се сблъскаха автобус на градския транспорт (Metro) и лек автомобил, а най-малко двама души загинаха.

Според медийни съобщения няколко хеликоптера на различни телевизии са се намирали в района и са отразявали сблъсъка с автобуса, когато хеликоптерът на NBC се е разбил.

Съобщава се, че хеликоптерът се е разбил и е избухнал в пламъци близо до складова сграда в долината Сан Фернандо, докато новинарски екипи са отразявали катастрофата с автобуса.

Най-малко четири автомобила и два контейнера за съхранение са се запалили след падането на хеликоптера, съобщиха от противопожарната служба. Пожарът е бил бързо потушен, след като на мястото са пристигнали над 70 пожарникари, се посочва в изявлението на службата.

Националният съвет за безопасност на транспорта и Федералната авиационна администрация ще разследват инцидента, допълниха от противопожарната служба. От NBC съобщиха, че хеликоптерът е бил управляван от компанията Angel City Air, която е свързана с телевизионния канал. Angel City Air не отговори незабавно на запитването за коментар от страна на Ройтерс.

Кметът на Лос Анджелис Карън Бас заяви, че е съкрушена от загубата на човешки животи при катастрофата с хеликоптера и сблъсъка с автобус в Частуърт.

trud.bg