Росен Йорданов: Има свидетелства и записи, че Калушев е педофил, той е имал предварително намерение да отнеме живота на последователите си https://crimes.bg/analizi/rosen-yordanov-ima-svidetelstva-i-zapisi-che-kalushev-e-pedofil-toy-e-imal-predvaritelno-namerenie-da-otneme-zhivota-na-posledovatelite-si/201169 Crimes.bg

Ивайло Калушев е подтикнал жертвите, те не са имали намерение да се самоубиват. Той е имал намерение предварително да отнеме живота на "неговите последователи - . Това заяви криминалният психолог Росен Йорданов на пресконференция по отношение на разкритата настояща информация за двете убийства на хижа "Петрохан" и на връх "Околчица", предаде репортер на ФОКУС.

Йорданов заяви, че само Калушев е знаел какво ще се случи.

"Нашият анализ показа, че Ивайло Калушев е бил единственият човек, който е бил носител на цялата информация и всички мотиви. От тази гледна точка той е знаел какво ще се случи", каза той и допълни, че останалите членове на групата са функционирали в система от правила и йерархия, определени от Калушев.

"Той функционира в някакъв парафилетичен рай, така ще го нарека, в който той е централна фигура и определя всичко за всички.

Йорданов посочи, че добре се е подготвил за деянието:

"Калушев е застанал на изхода на кемпера - първо е застрелял Николай Златков, тъй като е бил е по-голямата заплаха за него, защото е бил е силен, здрав мъж и е могъл да му се противопостави. Тръгвайки към връх "Околчица", Златков не взима личното си оръжие, завещано от баща му. Калушев отнема след това живота на Макулев, който се е свил по този начин, защото се е уплашил".

"Имало е правила, че Ламата знае всичко, постъпват само както каже Ламата, нямат право на абсолютно нищо и така нататък", посочи той. Йорданов заяви, че Калушев е имал поведенеки модел на педофил и допълни, че е установено, че е имал окулт към подрастващи. Психологът сподели подробности, че Калушев е изповядвал "ламаизъм".

"Няма нито един факт, нито едно свидетелство, нито един запис, нито каквото и да било, което да показва, че е имал сексуално-интимни отношения с жена или със зрял мъж. Фактически сме едни пъзелни парченца, които трябва да наслагваме. Проблемът не е била толкова хомосексуалната ориентация, колкото, за съжаление, насочеността му към подрастващи. Това е довело до неговото ранно алиениране, откъсване от нормалната, естествената до този момент среда и съответно до търсене на алтернативи, избягване на средата, в която да съществува. Такава намира първоначално в клуб "Екстрийм" До този момент от живота му не са известни данни той да се е занимавал с планинарство, пещернячество и такива неща, но тогава, поради за нас много достоверен инцидент, той е бил принуден да напусне естествената си среда", обясни психологът.

Финансиране

Йорданов посочи и данни как е била финансирана цяла дейност:

"Много важно е да бъде отбелязано, че Ивайло Калушев през живота си не е изкарвал нито един лев, както се казва, по нормален начин. През неговата сметка, тъй като тя е символична, както и през сметките на останалите, са минали милиони - ако не се лъжа, точно, може би над 4 милиона".

Психологът допълни още, че бизнесменката Саша Безуханова и дъщеря й са дали значителни финансови средства за закупуването на специализирана техника и високотехнологични дронове за нуждите на дейността на групата.

В цялата ситуация намеса има и кметът на София Васил Терзиев. Криминалният психолог заяви, че Терзиев е имал уговорка с Ивайло Калушев да охранява природен парк "Витоша", като допълни, че кметът на София няколко пъти е ходил сам в хижа "Петрохан".

"Терзиев не се е позаинтересувал как са изразходвани финансовите средства, които е предоставил на групата от "Петрохан“, заяви криминалният психолог. По думите му част от средствата са били използвани "да се разхожда едно дете в Дубай или за покупка на развлекателни стоки".

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