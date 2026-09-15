Кирил Борисов: Около 4 млн. са минали през сметките на обитателите на хижата в Петрохан

На вчерашната пресконференция за събитията на Петрохан и Околчица станаха ясни някои детайли за случилото се там и за мотивите на Ивайло Калушев да прекрати земния път на своите последователи, както и своя. Основните от тях са загуба на обществено-политическа подкрепа, от която се е ползвал в последните години, драстично намаляване на даренията за неговите организации за дейността им и реална опасност да бъде разследван за сексуални посегателства над малолетно дете, коментира в БНТ „Денят започва" журналистът от „24 часа" Кирил Борисов.

„Това се е случило в последните дни, малко преди 1-2 февруари, когато се развиват събитията в Петрохан и Околчица."

Борисов допълни, че около 4 млн. са минали през сметките на обитателите на хижата в Петрохан като физически лица, а също и на тези на фондациите, в които са участвали.

„Не стана ясно за какъв период, но това е крупна сума. Това са 6 души. Лидерът, гуруто на тази група, Ивайло Калушев няма нито 1 ден трудов стаж. Издържал се е с пари на дарители или с пари от родители на деца, които е „спасявал" от нашата социална среда. Парите са използвани за тяхната дейност, за удобства и за пътувания."

Журналистът отбеляза, че идеологическо-религиозните елементи са използвани от страна на гуруто за удовлетворяване на неговите страсти.

„Зомбирал е своите последователи, техните близки, проповядвал е някаква смесица между будизъм, шаманизъм, идеите на автора Карлос Кастанеда, включвал е някакви свои елементи в учението как да получиш просветление, как да се спасиш от този лош свят."

Относно отхвърлянето на фактите от страна на близките на загиналите, Борисов обясни, че тези хора също са виктимизирани и е нормално да не приемат доказателствата. Журналистът определи като изключително малко вероятна версията за мащабна конспирация, при която множество институции и експерти да прикриват убийства.

„Пък и аз не знам как си го представят хората, които вярват в тази версия. Ще са имали шест души да бъдат убити. И толкова много служби, толкова много разследващи, експерти да покрият цялото това нещо и да го изкарат, че е самоубийство. Три убийства и три самоубийства. Това е огромна конспирация. Това може да се роди в мозъка само на крайно отчаяни хора или такива, които са склонни да вярват в конспирации."