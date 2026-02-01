Сръбската църква анатемоса противници на Вучич, изхвърли ги от православието

Сръбската православна църква /СПЦ/ анатемоса двама известни критици на режима на президента Александър Вучич – Благойе Пантелич и Вукашин Миличевич, предаде БГНЕС от Белград.

С решение на Църковния съд на Белградско-карловашката архиепископия Пантелич и Миличевич са окончателно заличени от църковната общност на Сръбската православна църква. Това решение означава, че след смъртта им семействата им няма да могат да ги погребат според православните обичаи. И двамата са вярващи, а Миличевич бе свещеник до решението от 29 януари.

"За мен това е голяма чест и високо признание, което ми оказа Църковният съд, както и неговият председател, сръбският патриарх Порфирий“, заяви Миличевич по повод изключването му. "Обещавам, че ще продължа да се стремя да оправдая доверието, което ми гласуваха с това решение, и че ще продължа, където и когато имам възможност, да разобличавам и посочвам лицемерието на настоящото ръководство на Сръбската православна църква, техните ереси и срамни действия, с които те са причинили и причиняват неизмерими щети на Църквата, която, в сътрудничество с мафиотския режим, те напълно са узурпирали и подчинили, за да служи на неговите престъпни и войнствени цели,“ каза още той.

Богословът Благое Пантелич ще подаде жалба до по-висша църковна инстанция. Сръбската православна църква започна производство срещу Пантелич и Миличевич миналото лято, въпреки че не беше съвсем ясно защо. Предполага се, че Църквата е искала да ги накаже за публичните им изяви и вижданията им за връзката на Църквата с режима на Александър Вучич. В края на ноември Пантелич получи писмо, в което прокурорът на Църковния съд на Белградско-Карловаческата архиепископия поиска наказание за него.

"Това е постоянно отлъчване. Или, както би казал патриархът: анатема. Ако патриархът постанови така, тогава например, когато умра, семейството ми няма да може да ме погребе според православните обичаи, тоест, свещеник няма да има право да ми отслужи погребение“, каза Пантелич.

Според Вукашин Миличевич "всичко е шоу, а Сръбската православна църква най-вероятно ще предприеме действия, за да го лиши официално от свещеническия му сан, а след това ще го изключи от църковната общност".

След изслушването пред Църковния съд Миличевич заяви, че стои зад всяка дума, която е казал публично, с най-доброто намерение да запази това, което е останало от репутацията на Сръбската православна църква. "Единственият начин да променя възгледите си е да бъда изправен пред аргументи и докато не ги видя – няма промяна във възгледите. Не ставаше дума за престъпни деяния, а цитираха твърдения и ме питаха дали стоя зад тях и дали знам какво съм нарушил. Не бях нарушил евангелския закон, но с публичните си изяви отстоявах ценностите, съдържащи се в него. Можех да докажа, че тези, срещу които говорих публично, превърнаха Евангелието в обект на подигравки“, каза Миличевич. I БГНЕС