Шведите са намерили начин да се отопляват безплатно през зимата: Какво използват вместо дърва и газ? https://crimes.bg/po-sveta/shvedite-sa-namerili-nachin-da-se-otoplyavat-bezplatno-prez-zimata-kakvo-izpolzvat-vmesto-darva-i-gaz/205423 Crimes.bg

Докато повечето европейци отопляват домовете си с дърва или газ, Швеция е намалила потреблението на изкопаеми горива в домакинствата си до по-малко от три процента. Какво използват вместо дърва и газ?

Що се отнася до отоплението на домове, шведите са направили крачка напред и са открили гениален начин за преобразуване на отпадната топлина от центровете за данни в топлинна енергия. Техният проект представлява иновативно решение в областта на зелените технологии и енергийната ефективност, пише Newsweek.

Център за съхранение и обработка на данни се изгражда в район на Стокхолм, по-специално в квартал Скарпнак. На пръв поглед изглежда като обикновена сграда, пълна със сървъри и кабели, но съоръжението играе и важна роля в отоплителната система на града.

Вместо топлинната енергия, произведена от сървърите, да се губи, тя се оползотворява и се подава в централната отоплителна система, откъдето достига до радиаторите на домовете.

Това, което преди се смяташе за отпадна топлина, сега е ценен ресурс, който може да осигури топлинен комфорт за хиляди семейства. Благодарение на топлината, генерирана от ИТ оборудване, приблизително 30 000 домакинства биха могли да се възползват от отопление.

Проектът се управлява от компанията Fortum, а нейните оценки показват, че топлинната енергия, възстановена от центровете за данни, би могла да допринесе за отоплението на над 10% от домовете и сградите в града.

Този потенциал накара местните власти да обмислят разработването на още подобни центрове в шведската столица.

Колкото по-голям е броят на центровете за данни, толкова по-голямо е количеството отпадна топлина, което може да бъде оползотворено и разпределено до потребителите.

По този начин всеки нов център за данни може да представлява не само инвестиция в дигиталната инфраструктура на града, но и допълнителен източник на топлинна енергия за неговите жители.

trud.bg