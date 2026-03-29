Сателитни снимки потвърждават унищожаването на три US танкера в Саудитска Арабия

Международни анализатори в областта на отбраната са получили убедителни визуални доказателства за тежките последици от неотдавнашния ирански ракетен удар по стратегическата военновъздушна база Prince Sultan Air Base в Саудитска Арабия.

Сателитни изображения с висока резолюция, предоставени от независими мониторингови служби, показват кадри от моментите преди и след атаката. Според анализа те потвърждават пълното унищожаване на три американски самолета-цистерни Boeing KC-135 Stratotanker.

Снимките, направени няколко часа преди удара, ясно показват три големи самолета-танкера, подредени в редица на една от рампите на авиобазата и подготвени за излитане. В близост до тях са били паркирани и други самолети, което подсказва за висока концентрация на авиационна техника на откритите стоянки на базата в критичен момент.\

Кадрите, заснети непосредствено след атаката, разкриват мащабни разрушения в същата зона на летището. Мястото, където са били разположени трите самолета KC-135, е превърнато в обгорена площ, като от машините почти не е останало нищо. На снимките се виждат ясни следи от директни попадения и мощни експлозии, които напълно са унищожили конструкцията на самолетите. Над района се е издигал гъст дим от тлеещите останки в продължение на дълъг период от време.

Един от ключовите детайли, забелязани на изображенията „след“ атаката, са следите от попадения на ирански ракети по пътеките за рулиране непосредствено до унищожените самолети. Това може да означава, че поне още два самолета, намирали се наблизо, са били засегнати от шрапнели или пробити от отломки, което вероятно ги е направило временно негодни за експлоатация.

Експертите подчертават, че загубата на три самолета KC-135 представлява сериозен удар върху логистичните възможности на коалицията. Този тип самолети играят ключова роля за зареждането с гориво във въздуха на изтребители и други бойни самолети, участващи в операции над региона.

Превод: GlasNews.bg