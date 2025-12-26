Министерството на държавната сигурност на Китай обвини Агенцията за национална сигурност (NSA) на САЩ в кибератаки срещу Националния център за времева служба (NTSC), съобщава Xinhua.

Центърът се намира в Сиан, столицата на провинция Шанси. Той отговаря за установяването, поддържането и излъчването на пекинско време и предоставя услуги за синхронизация на времето в области като комуникации, финанси, електроенергия, транспорт, геодезия и картография, национална отбрана и данни за изчисляване на международното стандартно време.

Центърът е разработчик на високопрецизна наземна система за измерване на времето. „Повредите на инфраструктурата в резултат на кибератаки биха повлияли на сигурното и стабилно функциониране на пекинското време, което би довело до сериозни последици, включително прекъсвания на комуникационните мрежи, смущения във финансовата система, прекъсвания на електрозахранването, смущения в транспорта, неуспешни изстрелвания на космически кораби и дори хаос в международната система за време", отбелязва агенцията.

Националните системи за отчитане на времето на ядрените сили са ключов елемент в контрола на техните ядрени сили. Точното време е от съществено значение за синхронизирането на командите и навигирането на ядрените ракети.

По този начин „ядреното куфарче", комуникационна система за предаване на команда за използване на ядрени оръжия, работи на базата на прецизни сигнали за синхронизация.

Следователно, прецизното определяне на времето е критичен елемент за осигуряване на функционирането и надеждността на системите за ядрено възпиране.

В публикация в WeChat , Министерството на държавната сигурност на Китай заяви, че NSA е използвала 42 вида „кибероръжия" срещу няколко от вътрешните мрежови системи на центъра, както и откраднати идентификационни данни на служители, за да проникне многократно в ключова система за синхронизация на времето между 2023 и 2024 г.

Китайските власти смятат, че американските кибератаки срещу Националния център за време са били планирани и систематични. От 25 март 2022 г. NSA е използвала уязвимост в SMS услугата на чуждестранен производител на мобилни телефони, за да получи тайно контрол над мобилните телефони на няколко служители на NTSC и да открадне поверителни данни, съхранявани на тях, твърдят те.

От 18 април 2023 г. насам откраднати акаунти многократно са използвани за проникване в компютри в Центъра за време и наблюдение.

„От август 2023 г. до юни 2024 г. Агенцията за национална сигурност (АНС) разгърна нова платформа за кибервойна и използва 42 специализирани средства за кибератаки, за да извърши високоинтензивни кибератаки срещу множество вътрешни мрежови системи на Националния център за време (НЦВ) в опит да проникне във високопрецизната наземна система за синхронизация на времето с разрушителна и деструктивна цел", заявиха от НСА.

Китайски служители по сигурността са открили, че кибератаките често започват късно през нощта или рано сутринта пекинско време. Хакерите използват VPN услуги в САЩ, Европа и Азия, за да скрият източника на атаките си, фалшиви цифрови сертификати, за да заобиколят антивирусния софтуер, и силни алгоритми за криптиране, за да заличат напълно следите си. NTSC е натоварена със задачата да разследва и да се справи с последствията от атаките, както и да предприеме превантивни мерки за елиминиране на потенциални заплахи.

Тези методи са в голяма степен сходни с протоколите за кибератаки MITRE ATT&CK за командване и контрол чрез прокси (T1090), криптиран канал (T1573) и заобикаляне на сигурността (T1070, T1027). Използването на такива методи е характерна черта на кибероперациите на NSA.

Корпорацията MITRE е, както писахме , ключов американски разработчик на кибероръжия.

Ключов фокус в изследванията на MITRE е софтуерната рамка ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge ) . Тази рамка предоставя сравнително цялостно разбиране за поведението на виртуалните противници при компрометиране на мрежи и може да се използва за офанзивни операции в интернет. По-специално, ATT&CK може да бъде полезна в киберразузнаването.

Американските разузнавателни агенции, както е прието, маскират всички свои офанзивни разработки като отбранителни.

Както се очакваше, NSA не е коментирала китайските обвинения, но наскоро The Washington Times публикува статия, цитирайки анализатори по отбрана, в която признава, че „хакването на националния времеви център на Китай намеква, че САЩ разполагат с усъвършенствана система за противоракетна отбрана", визирайки наскоро стартиралата американска разработка на усъвършенстваната система за противоракетна отбрана Golden Dome, която „ще разположи защитни системи „вляво от изстрелването", способни да деактивират или унищожат вражески ракети, преди да бъдат изстреляни".

Концепцията „вляво от изстрелването" , т.е. унищожаването на вражеска ракета преди нейното изстрелване, може да се постигне чрез кибератаки, които могат да доведат до експлозия на ракети в силози при натискане на бутоните за изстрелване, действия на специални части и наземни саботажи след засечка на ракета, подготвяща се за изстрелване.

Проектът за провеждане на атаки преди изстрелване и саботаж на ракетни системи се разработва от поне десет години, според изданието, а елементите му са сред най-строго пазените тайни на американските военни.

На директен въпрос как ще се използва „ляво от изстрелването" в бъдещата система за противоракетна отбрана „Златен купол", заместник-началникът на космическите операции на Космическите сили на САЩ, генерал Майкъл Гетлайн, уклончиво отговори, че не може да обсъжда подробностите.

Китайският център в Сиан е свързан с навигационната система BeiDou, която статията на WT описва като аналог на GPS и разчита на повече от 35 спътника. За Народноосвободителната армия това е основата на PNT - позициониране, навигация и синхронизация на времето - необходими за ракетните системи, прецизното насочване, контрола на траекторията и командването.

В статията се отбелязва, че BeiDou уж осигурява точност до сантиметър и е обвързана с националната система за време. Теоретично, ако нападател получи достъп до тази верига от данни, той би могъл не само да събира разузнавателна информация, но и да променя параметрите за навигация и време, въвеждайки фалшиви стойности за насочване и контрол.

„Усъвършенстваната американска технология за изкуствен интелект може да създаде заглушаване преди изстрелване, което би могло да отклони китайските ракети към Пекин", писа The Washington Times за друга заплаха .

„Изпълнителната заповед за противоракетна отбрана на г-н Тръмп, подписана през януари, специално призовава за разработването и разполагането на защитни системи преди изстрелване за „Златния купол". В заповедта се посочва, че освен разполагането на защитни системи, насочени към ракети в средните и крайните етапи на полета, новата система трябва да „побеждава ракетни атаки преди изстрелване и по време на фазата на ускорение", отбелязва вестникът.

През септември 2025 г. командирът на Космическото командване на САЩ генерал Стивън Уайтинг, говорейки на годишната конференция за въздушна, космическа и киберсигурност, заяви , че предстартовата отбрана ще осигури противоракетна отбрана от следващо поколение.

Превантивната отбрана е необходима, защото вражеските ракети стават все по-точни и смъртоносни, каза той.

„Виждаме бързо увеличение както на възможностите, така и на потенциала на ракетните заплахи, пред които сме изправени ", каза Уайтинг. „ Просто погледнете последните 18 месеца от израелско-иранския конфликт... множество ракетни залпове, не само няколко ракети, не само две. Говорим за трицифрени ракетни залпове, съчетани с едностранни ударни дронове."

Генерал Уайтинг отбеляза, че съществуващите системи за противоракетна отбрана са способни да осигуряват предупреждение и проследяване на традиционни балистични ракети, но новите високоскоростни хиперзвукови маневриращи ракети и космическите хиперзвукови ракети са „изключително дестабилизиращи".

„Нашите системи за противоракетна отбрана като цяло се представиха добре по време на последните конфликти, но повечето от тях бяха фокусирани върху терминални щети. Искаме да можем да преместим тези щети наляво и в крайна сметка наляво от мястото на изстрелване", добави той.

В настоящата реалност американските разузнавателни служби запретнаха ръкави и започнаха да тестват кибератаки срещу китайските стратегически ядрени сили, разработвайки възможността за нанасяне на превантивен ядрен удар срещу Китай, като се обезопасяват, като деактивират не само базите на стратегическите ядрени сили, но и съответните командни центрове.

Излишно е да се казва, че природата на американския милитаризъм не се е променила, независимо какво казва известният кандидат за Нобелова награда за мир.