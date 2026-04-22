Русия вдигна в небето самолета на "Страшния съд", бомбардировачи Ту-22 и дислоцира 950 дрона

Въоръжените сили на Руската федерация издигнаха във въздуха самолета "Страшния съд“ Ил-82 , преместиха Ту-22 и 950 дрона, съобщават каналите за наблюдение, като се позовават на разузнаването, това посочва на сайта си украинското списание "Фокус". Става дума за подготовка на нов масивен удар, допускат от медията, тъй дроновете са изведени на позиции за излитане.

През деня на 21 април в Русия се наблюдава активност на военно-транспортни самолети на ВС на РФ, командния пункт за случай на ядрена война (Ил-82), както и на стратегически бомбардировачи, се посочва в поредица от публикации на мониторинговия канал Strategic Control.

Също така се отбелязва, че приблизително по същото време САЩ са вдигнали във въздуха самолет E-4B Nightwatch, който изпълнява функциите на командния пункт в случай на ядрена заплаха, но за Вашингтон. Паралелно с това се провеждат подготовки за поредния руски удар по Украйна, съобщават от канала.

Публикация за необичайната активност на Ил-82 се появи в интернет в 16:00 часа местно време на 21 април. Посочено е, че самолетът е излетял от летище "Домодедово“ край Москва: посоката на полета и целта не са посочени. Отбелязва се, че подобен самолет може да изпълнява функции по командването на армията в случай на ядрен конфликт и съдържа специална апаратура за космическа връзка.

От канала за наблюдение, който информира за придвижването на руската авиация и траекторията на ракетите и дроновете по време на атаките на РФ, има информация за други действия на ВС на РФ. Става дума за активност на три авиабази:

на "Дягилево“ е кацнал военно-транспортен самолет Ан-12, който вероятно е доставил товари за военни нужди (до 21 тона).

на "Балтимор“ е кацнал Ил-76Д с аналогичен товар;

на "Солци“ са забелязани полети на три Ту-22М3, натоварени с ракети Х-22Н на всеки. Посочено е, че полетът е осъществен на 20 април. От канала отбелязват, че "повечето самолети от този тип са въоръжени“.

Уточнява се, че активността на военно-транспортната авиация на РФ може да е свързана с доставката на ударни дронове до стартовите точки.

Украинската медия отбелязва, че в канала на журналиста Андрий Смолий е обявена масирана въздушна атака на въоръжените сили на Русия срещу Украйна. По-конкретно се посочва, че в предстоящия удар руснаците могат да използват 950 дрона, 56 ракети "Искандер“ (балистични и крилати) и дори 10 ракети "Калибър“, които са пристигнали на корабите на Черноморския флот на Русия в Новоросийск.

В Telegram канала на ВВС на Украйна засега няма информация за възможен нов удар на Русия срещу Украйна. Междувременно на 17 април министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибига заяви, че руснаците планират да провеждат по седем масирани ракетно-дронни удара всеки месец. Атаките ще се извършват на всеки 4-5 дни, а в набора от средства за поражение ще има около 400 дрона-камикадзе, както и 20 ракети от различни типове, уточни високопоставеният служител.

https://www.focus-news.net/