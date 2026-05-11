Северна Корея ще изстреля ядрено оръжие, ако Ким Чен Ун бъде убит

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е изменил конституцията на страната, за да позволи на въоръжените и сили да отвърнат с ядрен удар, ако той бъде убит, съобщава Daily Mail.

Това действие идва след убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей и няколко от най-близките му съветници в ранните етапи на съвместните американско-израелски атаки срещу Техеран.

Националната разузнавателна служба на Южна Корея твърди, че конституционната поправка е приета по време на първата сесия на 15-тото Върховно народно събрание, което започна в Пхенян на 22 март.

''Промените формализират процедурите за ядрен удар в случай, че Ким бъде убит или загуби способността си да командва въоръжените сили на страната. Според ревизирания член 3 от Закона за ядрената политика на Северна Корея, ако има заплаха от вражески атаки срещу системата за ядрено командване и контрол на страната, ядрен удар ще бъде извършен ''автоматично и незабавно'' в отговор'', подчерта Daily Mail.

Според анализатори, подобно решение най-вероятно отразява дълбока загриженост в режима след успешните удари на САЩ и Израел срещу висшето ръководство на Иран.

В същото време Андрей Ланков, експерт по севернокорейски изследвания в университета Кукмин в Сеул, отбелязва, че Пхенян може би е проучил внимателно атаките срещу Техеран и ги е възприел като строго предупреждение.

Той допълни също, че режимът в КНДР вероятно е бил загрижен за скоростта и прецизността, с които са били извършени ударите срещу военното и политическото ръководство на Иран.

Според експерти, подобни промени имат за цел да осигурят на Северна Корея възможността да нанесе опустошителен ядрен удар, дори ако самият Ким бъде убит в началото на военен конфликт.

Изданието припомня, че Ким е много внимателен относно личната си сигурност и постоянно е заобиколен от телохранители. Севернокорейският лидер също така избягва да лети, когато е възможно, и вместо това пътува в добре брониран частен влак, оборудван със съвременни системи за сигурност.

''Всеки опит за убийство на Ким вероятно ще бъде много по-труден от ударите, извършени в Иран, поради изключителната изолация на Северна Корея от външния свят. Границите на страната остават ефективно затворени, а малкият брой чуждестранни дипломати, хуманитарни работници и бизнесмени, на които е позволено да влизат в страната, са под постоянно наблюдение и строги ограничения'', обяснява изданието.

Експерти отбелязват обаче, че моделът на събиране на разузнавателна информация чрез местни камери, който се твърди, че е използвал САЩ за нанасянето на прецизни удари по Иран, би бил много по-труден за повторение в Северна Корея поради ограничените мрежи за видеонаблюдение и строго контролирания вътрешен интернет в страната.

Професор Ланков е категоричен, че ако севернокорейското ръководство смята, че режимът е в опасност от унищожение, военните командири, отговорни за изстрелването на ядрени оръжия, почти сигурно биха изпълнили заповеди за започване на ответен удар.

Той смята, че всеки ответен удар най-вероятно ще бъде насочен срещу Съединените щати, а не срещу Южна Корея, която според него не представлява реална заплаха от самостоятелна атака срещу Северна Корея.

https://www.focus-news.net/