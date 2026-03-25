Принцът на Саудитска Арабия натискал Доналд Тръмп да продължи войната с Иран?

Фактическият владетел на Саудитска Арабия, престолонаследникът Мохамед бин Салман, e настоявал в поредица от скорошни телефонни разговори с президента Доналд Тръмп да продължи американско-израелската военна кампания срещу Иран, твърдейки, че конфликтът представлява уникален шанс за елиминиране на това, което Рияд смята за екзистенциална заплаха, според доклад на The New York Times, публикуван в понеделник. Изданието се позовава се на източници, информирани от американски служители.

Войната, която вече е в четвъртата си седмица, дестабилизира световните енергийни пазари, на практика затвори Ормузкия проток за повечето търговски кораби и предизвика ответен ирански ракетен и дронов огън в повече от половин дузина държави, докато самият Тръмп се колебае между разговори за ескалация и сигнали, че сделка с Техеран може би е близо, пише Turkiye Today.

Натиск за смяна на режима и действия на място

Според статията на The New York Times, престолонаследникът е казал на Тръмп, че твърдолинейното правителство на Иран представлява постоянна заплаха за Персийския залив, която може да бъде неутрализирана само чрез премахването на самия режим.

Той е отишъл по-далеч, се казва в доклада, като е предложил Съединените щати да обмислят разполагането на сухопътни сили в Иран, за да завземат контрола върху енергийната му инфраструктура и да принудят правителството да се оттегли от власт.

В материала се твърди, че през последните дни Тръмп е обмислил по-сериозно военна операция, насочена към остров Харг, центърът на иранския петролен износ. Сценарий, който може да включва въздушно-десантни армейски части или десант на морската пехота, би носил огромни рискове.

Саудитски власти отхвърлиха това твърдение. В изявление саудитското правителство заяви, че кралството "винаги е подкрепяло мирното разрешаване на този конфликт, дори преди той да е започнал", добавяйки, че властите "останат в тесен контакт с администрацията на Тръмп".

В изявлението се набляга на самозащитата, като се казва, че основната грижа на правителството е "да се защитим от ежедневните атаки срещу нашия народ и нашата гражданска инфраструктура".

Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че администрацията не коментира частните разговори на президента.

Различни виждания за края на играта

Докладът разкрива сложен набор от изчисления сред най-близките съюзници на Вашингтон в Близкия изток. Израелският премиер Бенямин Нетаняху също настоява за още операции, които биха могли да свалят правителството на Иран.

Но анализаторите, цитирани в доклада, отбелязват ключово разминаване: Израел вероятно би гледал на един срутен, вътрешно хаотичен Иран като на стратегическа победа, докато Саудитска Арабия разглежда една провалена иранска държава като пряка и сериозна заплаха за сигурността, опасявайки се, че нелоялни военни елементи или нововъзникващи милиции биха могли да продължат да атакуват кралството, особено неговата петролна инфраструктура.

Ясмин Фарук, директор на проекта за Персийския залив и Арабския полуостров в Международната кризисна група, коментира създалото се напрежение: "Саудитските власти със сигурност искат войната да приключи, но и как ще приключи е важно".

Това безпокойство има дълбоки корени. The Washington Post съобщи в началото на войната, че престолонаследникът тайно е лобирал пред Тръмп да започне ударите, въпреки публичната си подкрепа за дипломацията.

В разговори с американски представители той предупреди, че Иран ще стане по-силен, ако Вашингтон не успее да използва военната сила, която е събрал в региона. Саудитският външен министър принц Фейсал бин Фархан призна миналата седмица, че каквато и дипломатическа добра воля да е съществувала между Рияд и Техеран преди войната, се е изпарила, заявявайки пред репортери, че доверието "е напълно разрушено".

Анализатори, запознати със саудитското мислене, казват, че престолонаследникът се опасява, че ако Тръмп се оттегли сега, кралството и останалата част от Персийския залив ще бъдат оставени сами да се изправят срещу един осмелял се и разярен Иран, сценарий, който би могъл да даде на Техеран правомощията периодично да затваря Ормузкия проток.

