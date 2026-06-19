ПО СВЕТА

Преговорите между САЩ и Иран в Швейцария се отменят, съобщи швейцарското външно министерство

https://crimes.bg/po-sveta/pregovorite-mezhdu-sasht-i-iran-v-shveycariya-se-otmenyat-saobshti-shveycarskoto-vanshno-ministerstvo/194874 Crimes.bg
Lacho
63
Преговорите между САЩ и Иран в Швейцария се отменят, съобщи швейцарското външно министерство
Lacho
63

Преговорите между САЩ и Иран, които бяха насрочени за днес в швейцарския планински курорт Бургенщок, няма да се състоят, съобщи швейцарското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс.

Министерството направи това изявление, след като говорител на Белия дом заяви, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е отложил среща с представители от преговорния екип на Иран. На срещата е трябвало да бъде обсъдено прилагането на меморандума, който Вашингтон и Техеран сключиха, за да прекратят войната.

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