Politico: Законопроектът на Греъм за "адски санкции" срещу Русия е изправен пред провал https://crimes.bg/po-sveta/politico-zakonoproektat-na-gream-za-adski-sankcii-sreshtu-rusiya-e-izpraven-pred-proval/200265 Crimes.bg

Преди по-малко от месец Сенатът гласува в памет на покойния сенатор Линдзи Греъм и прие предложения от него законопроект, чиято цел е налагането на санкции срещу търговските партньори на Русия. Въпреки това, както пише американската редакция на Politico, в момента законопроектът е изправен пред сериозна заплаха да заседне в Камарата на представителите, където среща значителна съпротива от страна на демократите, липса на ентусиазъм от страна на републиканците и затихващ импулс за почитане паметта на покойния сенатор от Южна Каролина.

Отбелязва се, че лидерите на Републиканската партия са го изключили от списъка със законопроекти, които трябва да бъдат подложени на гласуване тази седмица.

"Току-що се върнахме от заседанието на председателите на комисиите и никой не спомена нищо по този въпрос“, отбелязва в интервю председателят на Комисията по правилника на Камарата на представителите Вирджиния Фокс (републиканка от Северна Каролина).

Когато бе попитана дали законопроектът може да мине през нейната комисия по пътя си към пленарното заседание на Камарата на представителите, тя отговоря:

"Нямам представа. Никой не говори за това.“

В същото време председателят Майк Джонсън признава, че предстои трудна борба, но не отговаря дали законопроектът ще бъде разгледан от Камарата на представителите, след като Сенатът го прие с 86 гласа "за“ срещу 11.

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