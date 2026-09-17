Великобритания поиска екстрадицията на братята Тейт от САЩ

Адвокатът на братята, които имат американско и британско гражданство, заяви, че британските власти не са предоставили необходимите документи.

Британската прокуратура е поискала екстрадицията на братята Андрю и Тристан Тейт от САЩ, за да бъдат изправени пред съд по обвинения в изнасилване и трафик на хора с цел сексуална експлоатация, съобщи Би Би Си.

Държавният департамент на САЩ е получил исканията миналата седмица и ще провери дали те отговарят на споразумението за екстрадиция между двете страни.

Адвокатът на братята, които имат американско и британско гражданство, заяви, че британските власти не са предоставили необходимите документи. Той каза, че ще оспори исканията, тъй като Тейт не са получили самите документи за екстрадиция, нито заповеди за арест и други материали, обосноваващи обвиненията.

Двамата са изправени пред общо 59 обвинения във Великобритания. Първоначално прокуратурата повдигна 21 обвинения, а през юли добави още 38 за предполагаеми престъпления, извършени между 2010 и 2017 г.

Обвиненията срещу Андрю Тейт включват 10 случая на изнасилване, три за организиране или улесняване на трафик с цел сексуална експлоатация и три за нападение, причинило реални телесни повреди. Той е обвинен и в престъпления, свързани с непристойни изображения на дете и екстремна порнография.

Срещу Тристан Тейт са повдигнати пет обвинения за изнасилване, шест за нападение, причинило реални телесни повреди, три за сексуален трафик и едно за сексуално посегателство.

След проверката на Държавния департамент исканията ще бъдат разгледани от Министерството на правосъдието на САЩ и след това ще бъдат предадени на съд, който ще вземе окончателното решение. Дотогава братята ще останат в американски затвор.

Британското Министерство на вътрешните работи отказа да коментира конкретния случай.

Бившите професионални кикбоксьори, превърнали се в популярни инфлуенсъри, живеят основно в Румъния от 2017 г. Те са обвинявани в разпространяване на мизогиния и токсична мъжественост онлайн, но отричат всички обвинения.

Братята бяха обвинени и в Румъния през 2022 г. по дело за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. През 2025 г. им беше разрешено да заминат за САЩ. | БГНЕС