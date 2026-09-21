Бащата на откритата мъртва 16-годишната Ивана: Още не казват как е починала дъщеря ни https://crimes.bg/kriminalno/bashtata-na-otkritata-martva-16-godishnata-ivana-oshte-ne-kazvat-kak-e-pochinala-dashterya-ni/201693 Crimes.bg

4 месеца след смъртта на ученичката Ивана Стойнева от Благоевград полиция и прокуратура отказват да се произнесат на какъв етап е разследването и как е настъпила смъртта на момичето.

В нощта срещу 24 май тази година Ивана, заедно с още три момчета, си спретват младежки купон в дома на едното. Съседи чуват викове в жилището, но решават, че участниците са твърде подпийнали и кавгите са моментни.

В същата нощ 16-годишната Ивана е открита мъртва полугола пред блока. Става ясно, че е полетяла от 5-я етаж. Криминалисти разкриха единствено, че младежите си поръчали дрога през Telegram канал и употребили солидно количество LSD, което води до тежки халюцинации.

Снимки, направени от семейството на починалата ученичка.

Апартаментът бил собственост на родителите на едно от момчетата - Димитър, също непълнолетен. Малко по-късно пристигналите екипи го намират да лежи от другата страна на блока. За разлика от Ивана - той е жив. Пред полицията разказва, че не може да си спомни какво се е случило, нито как се е озовал от задната страна на кооперацията.

Във въпросната нощ в дома на Димитър гостуват още Александър Георгиев (20 г.) и Методи (непълнолетен). Прокуратурата повдига обвинение за убийство срещу Александър. Съдът обаче счита, че не са събрани достатъчно годни доказателства за това.

Неведнъж родителите на починалата Ивана са казвали, че момчетата, участвали в купона, са деца на дългогодишни служители в МВР, което може да повлияе на обективното разследване.

"Обръщам се към главния прокурор Ваня Стефанов, като човек, като баща, като мъж с убита дъщеря - преместете разследването в София, далеч от Благоевград. Тук всичко е потънало в зависимости", ридае през сълзи таткото.

Той разкри, че по напълно законен ред се сдобил с една от експертизите по досъдебното производство, която категорично сочи, че дъщеря му не е употребила дрога или алкохол във въпросната вечер.

"Ивана е убита около 22:00 ч. Тя се е борила, целите ѝ ръце бяха в синини, имаше следи от зъби, била е хапана, бита жестоко. Тя се е борила до края. След като е убита от бой някой от тримата я е бутнал от терасата, за да изглежда като самоубийство. Ние сме сигурни, че не е сложила край на живота си, още по-малко, след като стана ясно, че е чиста и няма наркотици в тялото", разказа бащата Стойне Стойнев.

По думите му са взети проби за ДНК анализ от ухапванията. Какъв е резултатът - все още не е ясно.

Колаж, направен от почернения родител на Ивана - Стойне Стойнев.

trud.bg