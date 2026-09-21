Бутат джакузи и незаконни къщи на шеф от ГЕРБ

Държавните институции започнаха мащабни проверки за незаконно строителство след нашумелия скандал около аферата Баба Алино. В центъра на ново разкритие попада бившият кмет на Стамболийски и член на контролната комисия на ГЕРБ Георги Мараджиев, чието семейство е изградило баровски комплекс в горска територия край курорта Цигов чарк. Луксозното вилно селище се рекламира открито в социалните мрежи и приема туристи от дълго време, въпреки че постройките са разположени върху парцели, водещи се в кадастралните карти като залесен горски масив без променен статут.

Регионалният министър Иван Шишков обяви в отговор на парламентарно питане, че от ДНСК са издадени пет акта за принудително събаряне. Заповедите обхващат едноетажна обслужваща сграда с джакузи, три вилни сгради, склад за инвентар, беседка и фитнес. Въпреки издадените разпореждания, местната власт в Ракитово дълго време не предприема мерки за спиране на тока, водата и ползването на обектите. Едва след намесата на министерството са предприети необходимите стъпки за прекратяване на незаконната дейност в курорта.

Междувременно Георги Мараджиев продължава своята политическа дейност и планира да се кандидатира отново за кмет на Стамболийски. Срещу него вече има повдигнато обвинение за длъжностно престъпление, свързано с опорочени обществени поръчки на стойност над 2.4 милиона лева. Проверките на държавните органи около собствеността на комплекса, регистриран на снаха му Гергана, продължават с пълна сила.

Източник: Уикенд