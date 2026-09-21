„Мосю Бриколаж“ съвсем го удари през просото

Известният строителен хипермаркет „Мосю Бриколаж“ предизвиква сериозно недоволство сред своите клиенти заради неудобствата при покупката на дребни крепежни елементи. Потребителите споделят, че при нужда от няколко винта са принудени да купуват цяла торбичка с тегло от триста грама до един килограм, тъй като единични бройки не се предлагат в големия търговски обект. Освен този проблем, препатили граждани докладват за затруднения при връщането на дефектни уреди, както и за неохотно приемане на останали строителни материали обратно на касите след направени ремонти.

Освен това в търговската мрежа се наблюдава сериозен недостиг на определени артикули, като например популярната блажна боя за метал „три в едно“ на фирма „Лакпром“. Това води до неприятни цветови разминавания при довършването на започналите ремонти в домовете на хората. Клиентите с основание се гневят на подобна политика, припомняйки, че наименованието на самия магазин означава „Направи си сам“, но създадените излишни препятствия само им пречат. Друг основен недостатък в огромния хипермаркет е наличието на само една тоалетна за хилядите посетители.

Въпреки хилядите клиенти, които ежедневно посещават търговския обект, липсата на достатъчно санитарни възли води до огромни опашки и излишно напрежение. Ръководството на хипермаркета засега не предлага адекватни решения на тези проблеми, което допълнително дразни редовните купувачи. Хората очакват по-добра грижа, нормално обслужване и гъвкави условия, вместо да се сблъскват с дребнавост и безумни ограничения при всеки един опит да завършат своите дребни битови ремонти.

Източник: Уикенд