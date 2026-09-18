След смъртния случай с гръцкия изпълнител Йоргос Мазонакис. Кога плазмаферезата може да бъде опасна?

Трагичната загуба на обичания гръцки певец Йоргос Мазонакис постави много остри въпроси около рисковете, свързани с прилагането на плазмафереза.

В някои случаи то се прави, заради болестно състояние, в други обаче за детокс и подмладяване.

Какви са рисковете при тази процедура и защо у нас липсват правила- за това кой, как и къде може да извършва процедурата - коментар на пластичния хирург д-р Николай Георгиев и с адвоката по медицинско право Величка Костадинова.

Според мен неглижирането на ситуацията е основният проблем. За да се проведе такава процедура са необходими много изисквания и изследвания - пълна кръвна картина, време на кървене, съсирване, креатинин, урея, бял дроб, черен дроб, бъбреци, изследване на кръвната група. Сами разбирате, че това в апартамент е много трудно изпълнимо. При самата манипулация е възможно много неща да се случат, обясни пред БТВ д-р Николай Георгиев.

Обемът на кръвта в тялото на пациента може да играе, което да предизвика много неприятна реакция. Нещата са много сериозни и те трябва да бъдат направени в заведение. Защо - защото тръгва процедурата добре, но на десетата минута нещо се обърква. Трябва да има монитор, защото има огромна загуба на белтъци, на калций, на магнезий - елементи, които са важни за сърцето. Информацията е, че е инфаркт, но инфарктът не е еднопосочна улица. Дали в България е възможно - вероятността това да се прави в апартаменти или неоторизирани клиники е голяма. Работиш и копаеш, докато не те хванат. Така е в България, добави той.

Битува разбирането, че всичко, което не забранено в закона, е разрешено. Това е правен принцип в гражданското право, а не в дейност като медицинската помощ. Законът има ясно разписано правило, че оказването на медицинска помощ може да става чрез ясно утвърдените в медицинската наука методи и технологии, обясни адвокат Величка Костадинова.

Няма утвърден метод против стареене, подчерта тя.