ГРУБИЯН, НАСИЛНИК И ПРОСТАК! Наследникът на KFC и Domino’s Лазгин Маджид тормози сирачето на разстреляния Боби Манджуков. Жена му Лора трепери от страх Синковецът на крупния ресторантьор Зеки Маджид изкара акъла на летовниците в Халкидики с агресията си към невръстно дете https://crimes.bg/vodeshha-tema/grubiyan-nasilnik-i-prostak-naslednikat-na-kfc-i-dominos-lazgin-madzhid-tormozi-siracheto-na-razstrelyaniya-bobi-mandzhukov-zhena-mu-lora-treperi-ot-strah-3/201654 Crimes.bg

Богатият наследник на веригите за бързо хранене KFC и Domino’s Pizza Лазгин Маджид изкара акъла на почиващите в един от най-големите и престижни хотели в Халкидики. Синковецът на милионера Зеки Маджид бе засечен да крещи като бесен на невръстно дете. По-ужасяващото е, че говорим за малко момиченце, което е сирачето на разстреляния преди години варненски бизнесмен Борислав Манджуков. Вдовицата му Лора по настоящем е снаха във фамилията Маджид и дори роди дете на Лазгин.

Вместо да се държи като грижовен втори баща, богаташът от близкоизточен произход се показал като абсолютен простак и тежък домашен насилник. На влизане в спортен магазин в хотелския комплекс, той бил чут да се нахвърля с тежки крясъци и арабски ругатни към доведената си дъщеричка, наричайки я мърла, готовата, глезла и дори хулиганка. Каква е била причината за словесните му изблик.

Източник: crimesbg.com